Ascolti tv 22 gennaio: Don Matteo domina il prime time, Striscia in prima serata al 18,6%

La serata televisiva di giovedì 22 gennaio premia Rai1 nel prime time e nell’access, con dati solidi per fiction e game show, mentre il ritorno di Striscia in prima serata segna numeri rilevanti su Canale 5.

Nel confronto del prime time di giovedì 22 gennaio è Rai1 a imporsi grazie a Don Matteo 15, che raccoglie 3.770.000 telespettatori e una quota del 22,8%, confermandosi come proposta più seguita della serata.

Alle sue spalle si colloca Canale 5 con il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata. Il programma satirico conquista 2.783.000 spettatori, pari al 18,6% di share, ottenendo la seconda posizione nella classifica serale.

Su Rai3, Splendida Cornice registra 992.000 presenze davanti allo schermo e uno share del 6,2%, mantenendo una fascia di pubblico stabile nella programmazione del giovedì.

Nell’access prime time il sorpasso è firmato da Affari Tuoi, che su Rai1 totalizza 5.270.000 spettatori e il 24,7% di share, superando di misura La Ruota della Fortuna su Canale 5, ferma a 5.201.000 spettatori con il 24,4%.

Tra i talk di approfondimento, Piazzapulita su La7 raggiunge 809.000 spettatori e il 5,7%, mentre Dritto e Rovescio su Rete4 coinvolge 661.000 persone con una quota del 5%.

Risultati più contenuti per le altre reti: Rai2 con Ore 14 Sera ottiene 671.000 spettatori e il 4,8%, Italia1 con Safe House – Nessuno è al sicuro arriva a 674.000 spettatori e il 3,8%, Tv8 con l’incontro di Europa League Celta Vigo-Lilla segna 405.000 spettatori e il 2,1%, mentre Nove con Un principe per Natale chiude a 306.000 spettatori e l’1,7%.