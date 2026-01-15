Ascolti tv, A testa alta domina il prime time con il 25,6%

Canale 5 conquista il prime time con la nuova fiction “A Testa Alta”, staccando nettamente la concorrenza. Rai1 e Rai3 completano il podio, mentre in access prime time domina ancora “La Ruota della Fortuna”.

La serata televisiva è stata guidata dalla nuova fiction di Canale 5, “A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna”, capace di coinvolgere 3.921.000 spettatori e di toccare il 25,6% di share, confermandosi come il programma più seguito della giornata.

Alle sue spalle si posiziona Rai1 con il film “Zamora”, che ha raccolto 2.215.000 telespettatori e il 12,7% di share, mentre Rai3 con “Chi l’ha visto?” ha totalizzato 1.427.000 spettatori, pari all’8,7%.

Subito fuori dal podio La7, dove “Una Giornata Particolare” ha raggiunto 1.362.000 persone con il 7,7% di share. Italia 1, invece, con il film “Homefront” si è fermata a 900.000 spettatori, ottenendo il 4,9%.

Nella fascia successiva troviamo Rete 4 con “Realpolitik”, seguito da 474.000 spettatori e il 3,5% di share. Rai2 con “2 Hearts – Intreccio di destini” ha coinvolto 457.000 persone, pari al 2,5%, mentre Nove con “Little Big Italy” ha toccato 363.000 spettatori e il 2%.

Chiude la classifica del prime time TV8 con “Godzilla”, visto da 162.000 telespettatori e con l’1% di share.

In access prime time continua il dominio di Canale 5: “La Ruota della Fortuna” ha radunato 5.579.000 spettatori, conquistando il 26,7% di share. Su Rai1, “Affari Tuoi” ha registrato 4.798.000 presenze davanti allo schermo, con il 22,9%.