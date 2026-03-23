Ascolti tv 22 marzo Imma Tataranni guida il prime time

Vito Manzione | 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Imma Tataranni domina la serata del 22 marzo grazie a una nuova puntata molto seguita che porta Rai1 in testa agli ascolti con oltre quattro milioni di spettatori e uno share sopra il 25 per cento.

Imma Tataranni
Ascolti tv 22 marzo Imma Tataranni guida il prime time

La serata televisiva del 22 marzo premia Rai1, che conquista il pubblico con la fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5”. La serie raccoglie 4.099.000 spettatori e raggiunge il 25,3% di share, risultando il programma più visto della giornata.

Alle sue spalle si piazza Canale5 con “Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo”, che registra 1.851.000 telespettatori e il 14,9%. Terzo posto per il Nove, dove “Che Tempo che fa” si ferma a 1.630.000 spettatori con il 9,1%.

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Restano fuori dal podio Italia1 e Rai3. “Le Iene presentano: Inside” su Italia1 ottiene 916.000 spettatori e l’8,2%, mentre “Presadiretta” su Rai3 raccoglie 923.000 spettatori pari al 5,1%.

Su Tv8 il Gran Premio di MotoGP interessa 807.000 persone con uno share del 4,2%. Retequattro con “Fuori dal Coro” si attesta a 572.000 spettatori (4,7%). Più distanti Rai2 con “Martedì e Venerdì” a 339.000 spettatori (1,8%) e La7 con “Don’t Say a Word” a 287.000 spettatori (1,6%).

Nel daytime si segnala il buon risultato di “Domenica In” su Rai1, seguita nella prima parte da 2.528.000 telespettatori con il 21,8% di share.

Nella fascia dell’access prime time domina ancora Rai1 con “Affari Tuoi”, che arriva a 4.919.000 spettatori e il 24,9%. Canale5 risponde con “La Ruota della Fortuna”, che ottiene 4.564.000 spettatori e il 23,1%.