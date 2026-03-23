Ascolti tv 22 marzo Imma Tataranni guida il prime time
Imma Tataranni domina la serata del 22 marzo grazie a una nuova puntata molto seguita che porta Rai1 in testa agli ascolti con oltre quattro milioni di spettatori e uno share sopra il 25 per cento.
La serata televisiva del 22 marzo premia Rai1, che conquista il pubblico con la fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5”. La serie raccoglie 4.099.000 spettatori e raggiunge il 25,3% di share, risultando il programma più visto della giornata.
Alle sue spalle si piazza Canale5 con “Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo”, che registra 1.851.000 telespettatori e il 14,9%. Terzo posto per il Nove, dove “Che Tempo che fa” si ferma a 1.630.000 spettatori con il 9,1%.
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Restano fuori dal podio Italia1 e Rai3. “Le Iene presentano: Inside” su Italia1 ottiene 916.000 spettatori e l’8,2%, mentre “Presadiretta” su Rai3 raccoglie 923.000 spettatori pari al 5,1%.
Su Tv8 il Gran Premio di MotoGP interessa 807.000 persone con uno share del 4,2%. Retequattro con “Fuori dal Coro” si attesta a 572.000 spettatori (4,7%). Più distanti Rai2 con “Martedì e Venerdì” a 339.000 spettatori (1,8%) e La7 con “Don’t Say a Word” a 287.000 spettatori (1,6%).
Nel daytime si segnala il buon risultato di “Domenica In” su Rai1, seguita nella prima parte da 2.528.000 telespettatori con il 21,8% di share.
Nella fascia dell’access prime time domina ancora Rai1 con “Affari Tuoi”, che arriva a 4.919.000 spettatori e il 24,9%. Canale5 risponde con “La Ruota della Fortuna”, che ottiene 4.564.000 spettatori e il 23,1%.