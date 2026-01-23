Malattia Renale Cronica, Bethenny Frankel Racconta la Sua Diagnosi

Bethenny Frankel racconta sui social la diagnosi di malattia renale cronica di stadio 2. Tra le possibili cause, una grave reazione allergica vissuta anni fa e un sospetto disturbo autoimmune. La terapia quotidiana passa anche dall’idratazione.

Bethenny Frankel, volto noto della televisione americana, ha scelto TikTok per condividere con il pubblico una notizia personale: le è stata diagnosticata una malattia renale cronica di stadio 2. Un racconto diretto, in cui ripercorre i segnali ignorati e le possibili origini di una condizione che oggi richiede attenzione costante.

Secondo quanto spiegato, il problema potrebbe essere collegato a un episodio drammatico risalente a diversi anni fa, quando una violenta reazione allergica la mise in pericolo di vita. Non viene esclusa nemmeno l’ipotesi di una patologia autoimmune, valutata insieme ai medici durante gli accertamenti successivi.

Il campanello d’allarme è arrivato dagli esami di routine. Frankel racconta di aver iniziato a monitorare con maggiore scrupolo i valori ematici, notando che la funzione renale risultava costantemente al di sotto della norma. Una situazione che, col tempo, ha trovato una spiegazione clinica precisa.

La diagnosi ha portato a un cambiamento netto nello stile di vita. I medici le hanno prescritto un’assunzione quotidiana di acqua che può arrivare fino a sei litri, trasformando l’idratazione in una vera e propria terapia. Alcuni farmaci e integratori, come l’ibuprofene e la curcuma, sono stati eliminati dalla sua routine.

Condividendo la sua esperienza, Frankel ha chiarito di non voler allarmare chi la segue, ma di sottolineare l’importanza dei controlli periodici e dell’ascolto dei segnali del corpo, soprattutto quando si tratta di salute renale.