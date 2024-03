Malattia renale cronica: oltre 800 milioni di persone colpite a livello globale

La malattia renale cronica (MRC) continua a rappresentare un problema di salute pubblica crescente, con una prevalenza che colpisce il 10% della popolazione mondiale, interessando più di 800 milioni di individui. Questa condizione è caratterizzata da un deterioramento progressivo della funzione renale e può portare a gravi conseguenze per la salute, inclusa la demenza nei pazienti con insufficienza renale cronica.

I principali fattori di rischio per lo sviluppo della MRC includono il diabete, l'ipertensione e le malattie cardiovascolari, oltre a fattori non modificabili come la storia familiare, l'età e il fumo. La prevenzione e la gestione di questi fattori di rischio sono essenziali per ridurre l'incidenza della MRC e il suo impatto sulla spesa sanitaria.

La diagnosi precoce e il trattamento tempestivo sono cruciali per rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. La misurazione della creatinina nel sangue e l'analisi chimico-fisica delle urine sono esami fondamentali per valutare la funzionalità renale. Inoltre, la gestione della MRC richiede un approccio multidisciplinare per affrontare le varie complicanze e mantenere la salute generale del paziente.

La Giornata Mondiale del Rene, celebrata il 14 marzo, sottolinea l'importanza della consapevolezza e dell'educazione sulla MRC, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione e il riconoscimento precoce della malattia.