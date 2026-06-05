Natalia Paragoni racconta la malattia, diagnosi di linfoma all'ottavo mese e inizio della chemioterapia

Natalia Paragoni ha annunciato di avere un linfoma di Hodgkin diagnosticato all’ottavo mese di gravidanza. Dopo la nascita della figlia Beatrice ha iniziato la chemioterapia e ha raccontato pubblicamente il percorso che sta affrontando.

Natalia Paragoni ha scelto di condividere con i suoi follower uno dei momenti più difficili della sua vita. L’influencer ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di linfoma di Hodgkin quando era all’ottavo mese di gravidanza, mentre attendeva la nascita della figlia Beatrice.

La scoperta della malattia risale al 27 aprile. In un messaggio pubblicato sui social, Paragoni ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo prima di parlarne pubblicamente. Quello che doveva essere un periodo dedicato esclusivamente all’attesa della bambina si è trasformato improvvisamente in settimane segnate da paura, dubbi e preoccupazioni per il futuro.

Dopo il parto, la giovane ha iniziato il trattamento di chemioterapia. Ha raccontato di aver attraversato giorni particolarmente difficili, caratterizzati da sofferenza emotiva e momenti di sconforto, proprio in una fase della vita che avrebbe dovuto essere dedicata esclusivamente alla gioia per la nascita della figlia.

Accanto a lei, durante questo percorso, ci sono stati il compagno Andrea Zelletta, la famiglia e gli amici più stretti. Paragoni ha sottolineato quanto il sostegno ricevuto sia stato fondamentale per affrontare le prime settimane della terapia.

Anche Zelletta ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza, condividendo una fotografia scattata in ospedale. L’ex tronista ha raccontato di aver visto la compagna affrontare momenti di fragilità e paura senza mai perdere la forza necessaria per continuare a essere una madre presente e una persona determinata.

La spinta più grande arriva dalle sue figlie. Natalia ha spiegato che l’affetto e i sorrisi delle bambine rappresentano ogni giorno una motivazione concreta per andare avanti e affrontare le cure con determinazione. Pur consapevole delle difficoltà che l’attendono, ha dichiarato di voler combattere per sé stessa e per le persone che ama.

Il linfoma di Hodgkin è una forma di tumore che colpisce il sistema linfatico, parte integrante del sistema immunitario. Tra i segnali più frequenti c’è l’ingrossamento dei linfonodi, spesso localizzato nella zona del collo, delle ascelle o dell’inguine. Sebbene possa diffondersi rapidamente, questa patologia presenta generalmente buone possibilità di trattamento grazie alle terapie disponibili.

La chemioterapia rappresenta uno degli strumenti principali utilizzati contro la malattia e, nella maggior parte dei casi, consente di ottenere risultati significativi. Le statistiche indicano una sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi che si aggira intorno all’85% dei pazienti.