Australian Open 2026, Sinner Musetti e Darderi: programma e match del giorno

La notte di Melbourne propone una giornata ricca per gli italiani agli Australian Open 2026: Sinner, Musetti e Darderi scendono in campo nel terzo turno, insieme a big del circuito maschile e femminile attesi nelle arene principali.

La settima giornata degli Australian Open 2026 prende il via tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, con un programma che coinvolge tre italiani ancora in corsa nel tabellone principale. Jannik Sinner, numero due del ranking mondiale, apre la sua notte contro lo statunitense Eliot Spizzirri, mentre Lorenzo Musetti affronta il ceco Tomas Machac e Luciano Darderi incrocia il russo Karen Khachanov.

Sulla Rod Laver Arena l’attenzione è puntata sul match di Sinner, previsto non prima delle 9:00 italiane, preceduto dalla sfida tra Karolina Pliskova e Madison Keys. In sessione serale spazio anche a Novak Djokovic contro Botic van de Zandschulp, oltre all’incontro femminile tra Naomi Osaka e Maddison Inglis.

La Margaret Court Arena propone un palinsesto equilibrato tra singolare maschile e femminile. In campo Jessica Pegula, Amanda Anisimova e Iga Swiatek, impegnate rispettivamente contro Oksana Selekhmeteva, Peyton Stearns e Anna Kalinskaya. Nel maschile occhi su Ben Shelton opposto a Valentin Vacherot e su Casper Ruud contro Marin Cilic.

Alla John Cain Arena scende in campo Lorenzo Musetti, chiamato a superare Tomas Machac in un match programmato nelle prime ore italiane. Sullo stesso campo anche Stan Wawrinka contro Taylor Fritz e l’incontro femminile tra Elena Rybakina e Tereza Valentova.

Infine la Kia Arena ospita la sfida che riguarda Luciano Darderi, opposto a Karen Khachanov nel terzo turno. Completano il programma Linda Noskova contro Xinyu Wang e Jakub Mensik contro Ethan Quinn, con un incontro ancora da definire in apertura di sessione.