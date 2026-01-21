Australian Open, Sinner e Musetti tornano in campo: orari e match del quinto giorno

Melbourne riaccende i riflettori sugli italiani con Sinner e Musetti protagonisti nel secondo turno degli Australian Open, tra derby azzurri, big match e un programma ricco che coinvolge i principali campi dello Slam.

Il secondo turno degli Australian Open entra nel vivo con una giornata particolarmente attesa per il tennis italiano. Tra la notte di mercoledì 21 e la mattina di giovedì 22 gennaio, Melbourne ospita un calendario fitto di incontri che coinvolge diversi azzurri e molte delle teste di serie più attese.

Ad aprire il programma italiano è il derby tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, amici e compagni di doppio, chiamati a sfidarsi sul cemento australiano in un confronto che garantisce spettacolo ed equilibrio.

Poco dopo, Francesco Maestrelli prosegue la sua avventura contro Novak Djokovic, affrontando il serbo in uno dei match più impegnativi del turno. Per Jannik Sinner, numero due del ranking mondiale e reduce dai successi del 2024 e 2025, l’appuntamento è fissato in mattinata contro l’australiano James Duckworth.

In campo anche Luciano Darderi, impegnato contro Sebastian Baez, mentre il tabellone femminile propone incontri di alto profilo con protagoniste come Iga Swiatek, Amanda Anisimova ed Elena Rybakina.

Rod Laver Arena apre alle 1:30 con Pegula-Kessler, seguita da Maestrelli-Djokovic non prima delle 3:30. In mattinata spazio a Duckworth-Sinner e a Rybakina-Gracheva.

Alla Margaret Court Arena si parte con Musetti-Sonego, poi Siniakova-Anisimova e Osaka-Cirstea, prima della sfida tra Munar e Ruud.

La John Cain Arena ospita Krueger-Keys, Shelton-Sweeny, Swiatek-Bouzkova e Fritz-Kopriva, mentre alla Kia Arena sono in programma Hijikata-Vacherot, Noskova-Preston e Gea-Wawrinka.

Alla 1573 Arena si giocano Badosa-Selekhmeteva, Hurkacz-Quinn, Mertens-Uchijima e Shapovalov-Cilic.

All’ANZ Arena scendono in campo Khachanov contro Basavareddy, Inglis contro Siegemund, Machac contro Tsitsipas e Bartunkova contro Bencic.

Sui campi secondari completano il programma Baez-Darderi e Wang-Ostapenko al Court 6, incontri di singolare e doppio al Court 7, Mensik-Jodar e Kalinskaya-Grabher al Court 13, oltre ai match di doppio previsti al Court 14.