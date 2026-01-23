Paolini agli Australian Open 2026, malessere fisico contro Iva Jovic

Durante il match di terzo turno a Melbourne, Jasmine Paolini è stata costretta a fermarsi per un improvviso malessere fisico, con intervento medico in campo e una pausa negli spogliatoi dopo il primo set.

Giornata complicata per Jasmine Paolini agli Australian Open 2026. Nel confronto di venerdì 23 gennaio contro la statunitense Iva Jovic, valido per il terzo turno del torneo, l’azzurra ha accusato un problema fisico già nelle fasi iniziali dell’incontro.

Durante il primo set la tennista italiana ha manifestato fastidio all’addome, portandosi più volte le mani alla pancia e richiedendo l’intervento dello staff sanitario presente a bordo campo. Dai primi riscontri, il disturbo sarebbe riconducibile a un problema di tipo intestinale, probabilmente legato alla digestione.

Dopo le cure ricevute, tra cui la somministrazione di un farmaco, Paolini ha ripreso a giocare ma senza riuscire a ritrovare continuità, cedendo il primo parziale con un netto 6-2. Al termine del set ha poi lasciato rapidamente il campo per recarsi negli spogliatoi.