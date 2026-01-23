Paolini eliminata all'Australian Open: problemi fisici e meriti di Jovic

L’avventura di Jasmine Paolini all’Australian Open si interrompe prima del previsto. La tennista italiana esce al terzo turno, condizionata da problemi fisici emersi poche ore prima del match, e guarda ora al doppio come occasione di riscatto.

L’Australian Open di Jasmine Paolini si chiude in anticipo rispetto alle aspettative. La giocatrice azzurra viene sconfitta al terzo turno dalla statunitense Iva Jovic, in un incontro segnato da condizioni fisiche che non le hanno permesso di esprimere il proprio livello abituale.

Dopo il pranzo, un improvviso malessere ha iniziato a farsi sentire. L’esposizione all’aria condizionata, unita a una sensazione di freddo persistente, ha preceduto il peggioramento della situazione. Il corpo non ha risposto come previsto e il disagio allo stomaco ha inciso sulla respirazione e sulla mobilità in campo.

Durante il match, Paolini ha faticato a muoversi e a colpire con la solita precisione. Il respiro corto e la tensione fisica hanno reso difficile valutare la reale qualità della prestazione, nonostante il riconoscimento della prova solida offerta da Iva Jovic, capace di sfruttare al meglio le circostanze.

Archiviata l’eliminazione nel singolare, la tennista toscana resta comunque in gara nel torneo di doppio. In coppia con Sara Errani, l’obiettivo diventa ora quello di dare una svolta positiva alla settimana australiana e trovare nuove soddisfazioni sul cemento di Melbourne.