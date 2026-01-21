Tifosi molesti e ubriachi disturbano Paolini-Frech agli Australian Open 2026

Serata movimentata agli Australian Open: sulla John Cain Arena un gruppo di tifosi rumorosi e alticci ha interrotto più volte il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech, costringendo l’arbitro a richiami continui.

Il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech, valido per la quarta giornata degli Australian Open 2026, è stato segnato da un clima tutt’altro che tranquillo sugli spalti della John Cain Arena. Un gruppo di spettatori, visibilmente euforici, ha trasformato la partita in un continuo sottofondo di urla, cori e canzoni.

La situazione si è accesa in particolare nelle ore serali, quando a Melbourne erano ormai passate le 22. Secondo quanto emerso, l’alcol ha contribuito a rendere l’atmosfera sempre più caotica, con interventi ripetuti del giudice di sedia per ristabilire l’ordine.

Durante il primo set, la gara è stata momentaneamente interrotta per una pioggia improvvisa. In quel frangente, le tribune si sono animate con cori e intonazioni collettive che, in assenza delle giocatrici in campo, hanno avuto un tono quasi goliardico e leggero.

Al rientro in campo di Paolini e Frech, però, i comportamenti non sono cambiati. I tifosi hanno continuato ad alternare incitamenti per entrambe le atlete, urlando nei momenti più delicati del gioco, compresi quelli immediatamente precedenti al servizio, fino a ricevere richiami formali dall’arbitro.

Il momento più emblematico è arrivato quando dagli altoparlanti è partita Mr Brightside dei The Killers. Il pubblico ha cantato l’intero brano senza interruzioni, ignorando completamente la ripresa del gioco e costringendo ancora una volta l’arbitro a tentare, invano, di riportare il silenzio in campo.