Kyrgios eliminato in doppio agli Australian Open: sfogo contro le regole

Nick Kyrgios esce subito dal doppio agli Australian Open 2025 e contesta duramente alcune scelte arbitrali. La sconfitta al super tie-break accende la polemica sulle regole e sul sistema di revisione.

L’avventura di Nick Kyrgios nel torneo di doppio degli Australian Open 2025 si chiude al primo turno. L’australiano, assente dal singolare, aveva scelto di tornare in campo insieme a Thanasi Kokkinakis, ma il percorso si è fermato contro i connazionali Kuubler e Polmans.

L’incontro è stato equilibrato e combattuto, con un alternarsi di set che ha portato la sfida al super tie-break decisivo. Dopo il 6-4 iniziale per Kuubler e Polmans, la coppia Kyrgios-Kokkinakis ha reagito pareggiando i conti, prima di arrendersi nel finale con il punteggio di 10-4.

Leggi anche Australian Open: Kyrgios eliminato al primo turno, continua il momento negativo

Il momento chiave del match ha scatenato la reazione di Kyrgios, che ha puntato il dito contro alcune decisioni del giudice di sedia. In particolare, il tennista ha criticato l’incoerenza del sistema di revisione, sottolineando come alcune chiamate possano essere controllate mentre altre restino escluse.

Nel dopo partita, l’australiano ha espresso tutta la sua frustrazione per regolamenti considerati poco chiari. Ha ricordato l’impegno profuso per rientrare dopo gli infortuni e il peso economico delle competizioni, definendo ambigue e irritanti alcune norme che, a suo giudizio, incidono in modo decisivo sull’esito degli incontri.