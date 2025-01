Australian Open: Kyrgios eliminato al primo turno, continua il momento negativo

Il ritorno in campo di Nick Kyrgios agli Australian Open si è rivelato un fallimento. Il tennista australiano, noto per le sue controversie e i frequenti attacchi verbali a Jannik Sinner, è stato eliminato al primo turno dal britannico Jacob Fearnley, numero 92 del ranking ATP, con un netto 3-0. Per Kyrgios, classe 1995, questa sconfitta rappresenta il terzo ko consecutivo nel 2025, dopo le delusioni nei tornei di Brisbane e nel doppio giocato con Novak Djokovic.

Durante il match, Kyrgios ha mostrato evidenti difficoltà fisiche, richiedendo l’intervento del fisioterapista in più occasioni. Dopo un 2023 segnato da problemi fisici e il lungo stop successivo alla finale raggiunta proprio agli Australian Open, il tennista australiano non sembra riuscire a ritrovare il livello di gioco che lo aveva portato tra i protagonisti del circuito.

A 30 anni, Kyrgios potrebbe decidere di ripartire dai tornei minori dell’ATP Tour per guadagnare punti e recuperare fiducia. Più che per i risultati, il suo nome continua a far discutere per le polemiche fuori dal campo, come quelle con Jannik Sinner. Resta da vedere se nei prossimi mesi riuscirà a invertire questa spirale negativa e tornare competitivo ad alti livelli.

Australian Open 2025: Jannik Sinner supera Jarry e accede al secondo turno - Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open 2025 con una vittoria contro il cileno Nicolas Jarry, numero 36 del mondo. Nel match disputato oggi, 13 gennaio, il numero uno del mondo si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-1 in 2 ore e 40 minuti.

Australian Open 2024: la situazione di Alcaraz a Melbourne - Carlos Alcaraz si prepara a sfidare i migliori all'Australian Open 2024. Il giovane talento spagnolo, 21 anni, è tra i grandi favoriti, insieme a Jannik Sinner, per il titolo. Dopo una stagione con alti e bassi che si è chiusa con il terzo posto nel ranking, superato da Alexander Zverev, Alcaraz arriva a Melbourne con grandi aspettative ma anche con un tabellone complesso.

Australian Open: maltempo a Melbourne rinvia le partite - Ecco cosa cambia per Sinner - Il maltempo ha colpito l'Australian Open, il primo Grand Slam della stagione, in programma da oggi, 12 gennaio. A Melbourne, pioggia intensa ha causato il rinvio di numerosi match, tra cui quello dell'italiano Luciano Darderi, che sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez solo in tarda mattinata.