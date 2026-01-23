La Ruota dei Campioni stasera 23 gennaio: ospiti, sfide e montepremi
Questa sera in prima serata torna il torneo speciale che riunisce i concorrenti più vincenti della stagione. In studio anche due grandi voci della musica italiana, tra sfide a tema e un montepremi record.
Venerdì 23 gennaio, alle 20.40, Gerry Scotti è di nuovo alla guida de La Ruota dei Campioni, appuntamento speciale che mette a confronto i protagonisti più fortunati dell’attuale stagione de La Ruota della Fortuna, selezionati in base ai montepremi conquistati nelle puntate precedenti.
La puntata accoglie due nomi simbolo della canzone italiana, Marcella Bella e Rita Pavone, ospiti di una serata costruita come un vero torneo. Il gioco si sviluppa in tre sfide tematiche dedicate a televisione, musica e cinema, ciascuna articolata in cinque round con tre concorrenti in gara.
Al termine degli incontri preliminari, i tre giocatori con le vincite più alte accedono alla manche finale, decisiva per il titolo di Campione dei Campioni. Il vincitore affronta poi La Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di arrivare fino a 300.000 euro. Al tabellone, presenza confermata di Samira Lui.