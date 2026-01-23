MasterChef Italia 15: eliminazioni e prove della puntata del 22 gennaio

La puntata del 22 gennaio di MasterChef Italia 15 ha mescolato prove di cucina sostenibile, esterna allo Juventus Stadium, pagelle sorprendenti e l’uscita di scena di un concorrente amatissimo dopo un Pressure Test difficile.

Giovedì 22 gennaio, nella cucina di MasterChef Italia 15 sono rimasti 12 aspiranti chef pronti a dare il massimo tra sfide tecniche e giudizi severi dei tre chef in giuria.

La serata è iniziata con una Green Mystery Box dedicata alla sostenibilità, dove gli ingredienti erano selezionati per spingere i concorrenti a valorizzare gli elementi vegetali e ridurre gli sprechi.

Leggi anche MasterChef Italia: sfide green e ospiti d'eccezione nella puntata di stasera 16 gennaio

Durante la prova in esterna, ambientata allo Juventus Stadium, i cuochi hanno cucinato per ospiti illustri del mondo del calcio, tra cui ex campioni e dirigenti, affrontando un tema creativo di piatti “bianchi e neri”.

L’Invention Test ha messo alla prova le abilità di lievitazione e panificazione, dove alcuni concorrenti hanno faticato a ottenere consistenze corrette.

Nel Pressure Test finale, basato sull’uso di erbe selvatiche in un pesto tradizionale, è stato Franco a dover lasciare il programma dopo un piatto giudicato insufficiente dai tre giudici.

Tra le pagelle della serata spiccano voti variabili per i concorrenti: il giudice Cannavacciuolo ha ricevuto reazioni contrastanti, Jonny ha ottenuto un giudizio nella media, Franco è stato criticato per il suo approccio e Iolanda ha conquistato commenti per la sua presenza scenica in cucina.

L’emozione tra i partecipanti è stata forte, con momenti di tensione ma anche di creatività culinaria che hanno caratterizzato la puntata trasmessa su Sky e in streaming su NOW.