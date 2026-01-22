Federica Pellegrini annulla gli impegni: settimana difficile dopo lo sfogo di Matteo Giunta

Una settimana complicata ha costretto Federica Pellegrini a rivedere l’agenda e a fermarsi. Un messaggio sui social e lo sfogo del marito hanno chiarito il clima teso vissuto in famiglia.

Con poche parole, Federica Pellegrini ha raccontato ai follower di aver dovuto rinunciare a tutti gli appuntamenti professionali programmati nei giorni successivi. Una scelta obbligata, accompagnata da scuse rivolte a chi stava lavorando da tempo ai progetti poi sospesi.

L’ex campionessa olimpica ha parlato apertamente di una settimana “molto difficile”, lasciando intendere un contesto personale complesso. Nel suo messaggio ha anche richiamato le parole del marito, condividendone il senso e il tono.

Leggi anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta: Amore e Complicità Social tra le Storie di Instagram!

A spiegare meglio la situazione è stato Matteo Giunta, intervenuto sui social con uno sfogo diretto e duro. Il tecnico si è rivolto ai genitori che portano i figli con la febbre all’asilo, accusandoli di mancanza di responsabilità e di sottovalutare le conseguenze per gli altri bambini e le loro famiglie.

Secondo quanto emerso, il problema di salute sarebbe arrivato proprio dall’asilo nido frequentato dalla piccola Matilde, che ha da poco compiuto due anni. L’influenza entrata in casa avrebbe quindi reso inevitabile la cancellazione degli impegni lavorativi previsti per la settimana.