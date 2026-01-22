Pronti per decollare su GeForce NOW

Piloti, allacciate le cinture, si parte oggi! Il supporto ai flight stick approda su GeForce NOW, permettendo agli aviatori virtuali di percepire ogni virata e variazione di potenza.

Gli utenti possono connettere i flight stick, gli acceleratori e giocare ai simulatori di volo direttamente nel cloud grazie alla precisione e alla bassa latenza per cui è nota Geforce NOW.

Cerca la nuova voce “Comandi di volo” nell’app per trovare facilmente i giochi che supportano questi dispositivi e tuffati nella tua prossima missione aerea.

Ed ecco cosa c’è, inoltre, all’orizzonte: Delta Force from Team Jade arriverà presto portando nel cloud un'azione ad alto rischio, in stile missione di estrazione: nessun download, nessuna attesa, solo pura intensità strategica da qualsiasi dispositivo.

E per tutti quelli che questa settimana rimarranno con i piedi per terra, preparatevi ai 4 nuovi giochi in arrivo sul cloud, incluso il suggestivo metroidvania MIO: Memories in Orbit :