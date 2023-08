I giocatori GeForce sono pronti per Baldur's Gate 3

NVIDIA ha rilasciato un nuovo driver GeForce Game Ready per Baldur's Gate 3. Questo driver supporta anche il DLSS in The Texas Chain Saw Massacre e Gord .



Baldur's Gate 3 ottiene un miglioramento del 93% delle prestazioni con DLSS!

Dopo tre anni di accesso anticipato, Baldur's Gate 3 è stato ufficialmente lanciato. I giocatori GeForce potranno vivere l'esperienza completa di Baldur's Gate 3 giocando su un PC dotato di scheda grafica GeForce RTX o tramite il cloud su GeForce NOW.



I giocatori GeForce possono massimizzare la qualità grafica con NVIDIA DLAA o aumentare il frame rate con NVIDIA DLSS 2 - le schede grafiche desktop GeForce RTX serie 40 hanno aumentato le prestazioni di una media del 93%. Grazie a DLSS 2, la maggior parte dei giocatori GeForce RTX serie 40 – e quelli con schede analoghe – possono giocare a Baldur's Gate 3 a 4K, con tutte le impostazioni al massimo, a oltre 60 fotogrammi al secondo.



Ancora altre chicche e aggiornamenti Game Ready

Questo è il driver da utilizzare per The Texas Chain Saw Massacre e Gord , entrambi in lancio con DLSS 2.

Il nuovo driver Game Ready aggiunge le impostazioni ottimali di GeForce Experience con un solo clic per 6 nuovi giochi:

Exoprimal



Alleanza frastagliata 3



Giudizio perduto



Portale: Preludio RTX



Ratchet & Clank: Rift Apart



Resto 2

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

