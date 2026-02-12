GeForce NOW arriva su Amazon Fire TV e porta il cloud gaming su ogni tv

GeForce NOW arriva su Amazon Fire TV: basta una chiavetta e un controller per giocare in streaming ai titoli PC più pesanti, senza console né download. Intanto entrano in catalogo otto nuovi giochi, tra cui Kingdom Come: Deliverance su Game Pass.

GeForce NOW sbarca su Amazon Fire TV e amplia ancora il suo raggio d’azione. Da oggi l’app è disponibile per i dispositivi Fire TV e consente di avviare in streaming anche i giochi PC più esigenti direttamente sul televisore di casa.

Per iniziare basta una Fire TV Stick e un controller compatibile. Non serve una console dedicata, non ci sono installazioni da completare e non occorre attendere download: il gioco parte in cloud, sfruttando la potenza RTX messa a disposizione dai server Nvidia.

L’arrivo su Fire TV si inserisce in un ecosistema già ampio. Il servizio è accessibile su PC Windows e Linux, Mac, Chromebook, console portatili, smartphone, browser e smart TV. L’obiettivo resta lo stesso: permettere di giocare ovunque ci sia uno schermo e una connessione stabile.

Nel frattempo proseguono le iniziative per il sesto anniversario della piattaforma. Questa settimana entrano nel catalogo cloud otto nuovi titoli, con l’inserimento di Kingdom Come: Deliverance, disponibile su Xbox e su Game Pass dal 13 febbraio.

Tra le novità figurano anche Disciples: Domination, in uscita su Steam il 12 febbraio, e REANIMAL, previsto su Steam il 13 febbraio, entrambi compatibili con GeForce RTX 5080. Si aggiungono inoltre Capcom Beat ‘Em Up Bundle, Capcom Fighting Collection, Mega Man 11, Street Fighter 30th Anniversary Collection e Torment: Tides of Numenera, disponibile su Steam e Xbox, incluso su Game Pass.