CALCIO: IL TEAM OF THE YEAR DI EA SPORTS FC INFIAMMA TWITCH

Ospiti di ZanoXVII, Fabrizio Romano svela voci di calciomercato e Geolier rivela cosa ha ispirato il nuovo album

Grande successo per il “TOTY Arena” , l' evento livestream per consacrare il Team of the Year (TOTY) di EA SPORTS FC 26 che ha riunito indiscussi protagonisti del mondo del calcio e della musica. Il content creator ZanoXVII , il giornalista di calciomercato Fabrizio Romano e l'artista Geolier si sono sfidati in diretta su Twitch in una competizione che ha saputo mescolare momenti di grande gaming, con inedite curiosità musicali e calcistiche, catalizzando l'attenzione di centinaia di migliaia di spettatori.

Oltre a svelare chicche del calciomercato di Roma e Napoli, Fabrizio Romano ha rivelato di aver sempre giocato alla Carriera di FC, anche per l’apporto che ha avuto per la sua professione: “Mi ha permesso di conoscere calciatori nuovi e giovani talenti. Lo scouting è la parte più bella, nel gioco come nella realtà ".

Trasmesso live sul canale Twitch di ZanoXVII, l'evento ha visto i tre protagonisti sfidarsi nella modalità Ultimate Team di FC 26 con un regolamento esclusivo: ogni partecipante ha costruito la propria rosa attingendo dai giocatori che hanno ottenuto il prestigioso premio TOTY grazie al voto della community, e dal resto dei nominati.Una formula che ha garantito equilibrio competitivo e spettacolo, generando momenti di interazione costante con i fan del gioco e dei talent in chat. Oltre alla competizione videoludica, l’evento ha offerto numerosi spunti di conversazione, calcistici e non, che hanno acceso i commenti degli spettatori.

Geolier, reduce dal lancio del suo nuovo album “Tutto è possibile” e in vista del suo Tour negli Stadi quest’estate, ha svelato il brano a cui è più legato: " 'Un ricco e Un povero' è quello da cui è partito tutto il progetto ". L'artista napoletano ha poi parlato della sua passione per il gioco: " Quando esce un nuovo FC faccio sempre una carriera allenatore e una giocatore. Mi piace portare una piccola squadra in cima, fino alla Champions League ", regalando alla chat anche una metafora spiritosa: " La squadra di FC è come un paio di scarpe nell'armadio: devi tenerla anche se non la metti, deve essere sempre forte ".

TOTY Arena ha dimostrato ancora una volta il successo della campagna Team of the Year e la capacità del franchise di fondere calcio reale, gaming e musica, generando un coinvolgimento straordinario della community.

