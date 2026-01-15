EA SPORTS FC TEAM OF THE YEAR 2025

EA annuncia oggi i TOTY EA SPORTS FC Maschile e Femminile ufficiali e i nuovissimi Capitani TOTY Maschile e Femminile - per celebrare i giocatori che hanno definito il 2025 attraverso prestazioni eccezionali e leadership.

Creati attraverso i milioni di voti della community di EA SPORTS FC, i TOTY continuano a rappresentare una vetrina per i tifosi di calcio a livello globale, che possono esprimere la propria opinione – una continuazione dell'impegno di EA SPORTS FC verso la sua community e i fan in tutto il mondo.

TOTY femminile EA SPORTS FC TOTY maschile EA SPORTS FC Portieri & Difensori Christine Endler - OL Lyonnes & Chile

Lucy Bronze - Chelsea & Inghilterra

Millie Bright - Chelsea & Inghilterra

Leah Williamson - Arsenal & Inghilterra

Selma Bacha - OL Lyonnes & Francia Portieri & Difensori Gianluigi Donnarumma - Manchester City & Italia

Jules Koundé - FC Barcelona & Francia

William Saliba - Arsenal & Francia

Virgil van Dijk - Liverpool & Olanda

Nuno Mendes - Paris Saint-Germain & Portogallo Centrocampiste Aitana Bonmatí - FC Barcelona & Spagna

Mariona Caldentey - Arsenal & Spagna

Alexia Putellas - FC Barcelona & Spagna Centrocampisti Pedri - FC Barcelona & Spagna

Declan Rice - Arsenal & Inghilterra

Vitinha - Paris Saint-Germain & Portogallo Forwards Clàudia Pina - FC Barcelona & Spagna

Ewa Pajor - FC Barcelona & Polonia

Alessia Russo - Arsenal & Inghilterra Forwards Ousmane Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain & Francia

Erling Haaland - Manchester City & Norvegia

Kylian Mbappé - Real Madrid & Francia

Lucy Bronze, la calciatrice difensore del Chelsea e dell'Inghilterra, e Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della Francia, sono stati nominati i Capitani TOTY inaugurali di EA SPORTS FC, riconosciuti per il loro contributo eccezionale al calcio a livello mondiale nel 2025.

"Essere nominata prima Capitana in assoluto del TOTY EA SPORTS FC Femminile è un onore“, ha dichiarato Lucy Bronze, terzino destro del Chelsea e della nazionale inglese. ”Ottenere il riconoscimento da parte dei tifosi significa molto per me. Il 2025 è stato un anno fantastico: abbiamo vinto di nuovo gli Europei e ho conquistato il mio primo titolo BWSL con il Chelsea. Gran parte di questo successo è merito dei nostri fan ed è fantastico vedere che hanno riconosciuto il mio impegno con questo premio".

Il capitano e difensore del Liverpool, Virgil van Dijk, ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato per la settima volta nel Team of the Year EA SPORTS FC. Essere votato dai tifosi significa sempre molto per me e vorrei ringraziarli per il loro sostegno”.

"Il Team of the Year non è solo una celebrazione dell'eccellenza calcistica, ma anche della passione dei tifosi," ha dichiarato Jeff Sharma, Vice President, Franchise Strategy and Marketing di EA SPORTS FC. "I Team of the Year Maschile e Femminile di quest'anno e i Capitani Team of the Year rendono omaggio ai giocatori che i fan amano guardare ogni settimana: quelli che cambiano le sorti delle partite, trascinano le squadre e definiscono le ere. Mettendo il voto nelle mani dei fan, il Team of the Year si colloca proprio all'intersezione tra calcio e passione dei tifosi, ed è lì che EA SPORTS FC eccelle."

Disponibile da ora In-Game

Il Club è Tuo con il Team of the Year di quest'anno. Gli oggetti TOTY saranno disponibili su EA SPORTS FC 26 su console e PC, App Companion e EA SPORTS FC Mobile.

I TOTY vedono anche il ritorno degli oggetti Menzioni d'Onore TOTY, che riconoscono l'élite del 2025 che non è entrata per poco nell'XI Finale, e le Icone TOTY, oggetti speciali in-game che commemorano le illustri carriere dei più grandi giocatori del calcio.

I giocatori che hanno effettuato l'accesso a EA SPORTS FC 26 Ultimate Team tra il 12 dicembre e il 12 gennaio riceveranno un upgrade speciale al loro Eroe Classic XI che si trasformerà in Eroe Menzione d'Onore TOTY.

Le votazioni per il 12° Giocatore Maschile e Femminile si aprono il 17 gennaio alle 19:00 italiane e si chiudono il 20 gennaio alle 18:59 italiane. I fan possono esprimere i loro voti attraverso EA SPORTS FC 26 su console o PC, così come tramite l'App Companion, dando loro la possibilità di riconoscere un ultimo protagonista straordinario del 2025.

Gli attaccanti, centrocampisti, difensori e portieri TOTY appariranno nel pool di oggetti di EA SPORTS FC 26 Ultimate Team per i pacchetti su base progressiva nelle seguenti date:

TOTY Attaccanti - Gennaio 16-18

TOTY Centrocampisti - Gennaio 18-20

TOTY Difensori + Portieri - Gennaio 20-22

Tutti gli oggetti TOTY, insieme ai 12° Giocatori Maschile e Femminile e alle Menzioni d'Onore, saranno disponibili nel pool di oggetti di EA SPORTS FC 26 Ultimate Team nelle seguenti date:

Icone TOTY Team 1 - Gennaio 16-20

Icone TOTY Team 2 - Gennaio 20-23

L’intero XI TOTY - Gennaio 22-30

Menzioni d’Onore TOTY & 12° Giocatore - Gennaio 23-30

Gli oggetti TOTY includono:

L’XI finale maschile

L’XI finale femminile

Capitano dell’anno maschile

Capitana dell’anno femminile

12° giocatore maschile

12° giocatrice femminile

Menzioni d’Onore maschili

Menzioni d’Onore femminili

Icone TOTY

Per i giocatori di EA SPORTS FC™ Mobile, i Candidati TOTY Maschili saranno disponibili in-game a partire dal 15 gennaio, in concomitanza con l'inizio di un evento in-game. L'evento in-game TOTY di EA SPORTS FC™ Mobile continuerà con aggiornamenti settimanali, culminando nell'Ultimate Team of the Year (UTOTY) il 5 febbraio con gli Oggetti Giocatore OVR più alti dei giocatori dell'XI Finale TOTY votati dai fan, seguito dalle Menzioni d'Onore il 12 febbraio, e si concluderà il 26 febbraio.

