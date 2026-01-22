Barista aggredito a Breno dopo un rimprovero a un 14enne: denunciati tre familiari

Un richiamo a un minorenne finisce in spedizione punitiva: un barista di 53 anni viene circondato e picchiato da tre familiari del ragazzo. È successo nel Bresciano, con prognosi di 30 giorni e denuncia per i responsabili.

La discussione è iniziata nel primo pomeriggio, quando il titolare di un bar di Breno ha invitato un cliente quattordicenne a moderare atteggiamenti ritenuti molesti all’interno del locale.

La situazione sembrava chiusa, ma a distanza di poche ore il clima è cambiato radicalmente. Tre uomini si sono presentati nel bar, hanno accerchiato il 53enne e lo hanno colpito con calci e pugni senza lasciargli possibilità di difendersi.

L’uomo è caduto a terra riportando lesioni al volto e alla testa. Alcuni presenti hanno chiamato i soccorsi, permettendo l’arrivo rapido dei sanitari e dei carabinieri.

Il barista è stato trasferito all’ospedale civile di Esine, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di 30 giorni. Le sue condizioni, pur serie, non sono risultate tali da metterne in pericolo la vita.

I militari hanno avviato subito gli accertamenti, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito di chiarire la dinamica dell’aggressione.

I tre presunti responsabili, tutti tra i 31 e i 34 anni, sono stati identificati come familiari del ragazzo rimproverato. Per ciascuno di loro è scattata una denuncia per lesioni personali aggravate, considerati i precedenti penali e di polizia emersi durante i controlli.