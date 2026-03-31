Accoltellato a scuola a Napoli, 14enne ferito nei bagni: denunciati due minorenni

Un 14enne è stato ferito con un coltello in una scuola di Napoli dopo essere stato portato nei bagni con un pretesto. Indagano i carabinieri su un possibile episodio di bullismo e sulle responsabilità di due minorenni.

Un ragazzo di 14 anni è stato colpito con un’arma da taglio all’interno della sua scuola nel quartiere Scampia, a Napoli. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 30 marzo nell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri”, in viale della Resistenza. Il giovane è stato ferito a una gamba.

A segnalare l’accaduto ai carabinieri è stata la dirigente scolastica, dopo aver appreso che uno studente era stato aggredito nei bagni. Secondo quanto emerso finora, il 14enne sarebbe stato convinto a raggiungere i servizi da un 17enne insieme ad altri coetanei.

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All’interno del bagno, il più grande avrebbe tirato fuori un coltello, inizialmente per intimorire il ragazzo simulando alcuni fendenti. Poco dopo, però, uno dei colpi è andato a segno, provocando la ferita prima che il gruppo si disperdesse.

Coltello nascosto e recuperato dai carabinieri

Le indagini hanno incontrato difficoltà iniziali a causa dello stato di agitazione della vittima, ma i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica e a individuare i responsabili. Durante una perquisizione nell’abitazione del 17enne è stato trovato un coltello a serramanico, nascosto in un comodino, ritenuto però non compatibile con la ferita.

Successivi accertamenti hanno portato al recupero dell’arma utilizzata: un coltello a farfalla, ancora sporco di sangue, nascosto da un 15enne nei pressi degli uffici dell’8ª Municipalità, in un canale di scolo coperto da un pezzo di legno.

Il 17enne è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma, mentre il 15enne dovrà rispondere di favoreggiamento. I carabinieri hanno sequestrato anche i telefoni cellulari dei coinvolti per approfondire i rapporti tra i ragazzi.

Gli investigatori, sotto il coordinamento della procura per i minorenni di Napoli, stanno cercando di capire se l’aggressione sia legata a precedenti episodi di bullismo ai danni della vittima.