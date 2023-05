Violenta aggressione a Breno: arrestato uomo di 38 anni per maltrattamenti familiari e tentata estorsione

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Breno, comune situato nella provincia di Brescia, a seguito di un brutale attacco perpetrato ai danni dei suoi genitori. Questo incidente rappresenterebbe uno dei molti episodi di tale natura da parte del giovane, il quale avrebbe agito in preda a un nuovo impeto di rabbia. L'aggressione si è scatenata quando i suoi genitori hanno rifiutato, per l'ennesima volta, la sua richiesta di denaro.

La reazione del figlio alla negazione è stata incontenibile: ha iniziato a urlare, minacciare e spingere i genitori, oltre a provocare danni alla casa e al mobilio. I Carabinieri sono stati prontamente chiamati sul posto e hanno immediatamente preso provvedimenti: il giovane è stato immobilizzato, portato in caserma e arrestato. Dopo aver trascorso la notte in custodia cautelare, in attesa del processo, è stato trasferito al tribunale di Brescia, dove il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la sua detenzione in carcere. Al 38enne vengono contestate le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione.

