Australian Open 2026, Musetti dedica la vittoria a Tartarini e Fiorucci

Una vittoria dal peso emotivo speciale per Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026: il successo su Sonego diventa un messaggio di vicinanza per il suo staff, costretto a rientrare in Italia per motivi personali.

Lorenzo Musetti supera Lorenzo Sonego nel secondo turno degli Australian Open 2026, firmando un derby italiano intenso e complesso, gestito con lucidità nei momenti chiave. Un successo che va oltre il risultato sportivo, trasformandosi in un gesto carico di significato personale.

Nel post partita, il tennista toscano ha raccontato quanto sia stato difficile preparare e affrontare l’incontro, spiegando di averlo vissuto con un carico emotivo inusuale. Il suo storico allenatore, Simone Tartarini, è infatti rientrato in Italia per un grave lutto familiare legato alla scomparsa della madre.

Musetti ha sottolineato con orgoglio il modo in cui è riuscito a restare concentrato, nonostante l’assenza del suo punto di riferimento in panchina. Al termine dell’incontro, ha voluto rendere pubblico il suo pensiero scrivendo sulla telecamera un messaggio semplice ma diretto: “Per Simo e Damiano”, accompagnato da un cuore.

La dedica era rivolta anche al preparatore atletico Damiano Fiorucci, anch’egli tornato in Italia per motivi personali. Nei prossimi match del torneo, Musetti sarà seguito da José Perlas, chiamato a supportarlo in una fase delicata tanto dal punto di vista sportivo quanto umano.