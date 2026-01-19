Australian Open 2026, chi è Francesco Maestrelli che firma la prima vittoria Slam e conquista Melbourne

Francesco Maestrelli entra per la prima volta nel tabellone principale degli Australian Open e firma subito una vittoria storica. Dal ranking alle tappe della carriera, il profilo completo del tennista italiano che debutta a Melbourne.

Il nome di Francesco Maestrelli compare per la prima volta nel tabellone principale degli Australian Open 2026 e l’esordio non passa inosservato. Il tennista toscano supera Terence Atmane al primo turno, centrando il suo primo successo in uno Slam e aprendo una nuova pagina della sua carriera internazionale.

Nato a Pisa nel 2002, Maestrelli arriva a Melbourne con il ranking numero 141 del mondo. L’accesso al main draw è frutto della vittoria su Dusan Lajovic, battuto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, risultato che gli consente di disputare il primo major della sua carriera.

Leggi anche Australian Open 2026, Francesco Maestrelli: profilo e carriera dell'azzurro al debutto Slam

Il percorso verso i grandi palcoscenici non è stato lineare. In passato aveva sfiorato l’ingresso nei tornei Slam, fermandosi al set decisivo nelle qualificazioni degli US Open 2022 contro Nuno Borges e al Roland Garros 2024 contro Mikhail Kukushkin, mancando di poco il salto definitivo.

Il miglior piazzamento ATP in singolare resta la posizione 137, raggiunta il 5 gennaio 2026, mentre in doppio il suo record personale è il numero 318 ottenuto nell’agosto 2023. Per stile di gioco e postura in campo, Maestrelli viene spesso paragonato al russo Medvedev, tanto da guadagnarsi il soprannome di “piccolo Medvedev”.

Nel 2022 a Verona arriva il primo titolo Challenger, seguito pochi mesi dopo dal debutto nell’ATP Tour al Firenze Open grazie a una wild card, concluso con la sconfitta contro JJ Wolf. Nel 2023 la finale all’Emilia-Romagna Open Challenger lo proietta stabilmente nella top 150, tappa decisiva verso l’approdo agli Australian Open.