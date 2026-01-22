GMKtec lancia il mini PC NucBox K16
MKtec ha annunciato ufficialmente il nuovo NucBox K16, un mini PC ad alte prestazioni progettato per professionisti, creator digitali, sviluppatori e appassionati di tecnologia che desiderano potenza di livello desktop in uno chassis ultracompatto. Basato su AMD Ryzen™ 7 7735HS, memoria LPDDR5X ad alta velocità, storage PCIe 4.0 e interfaccia OCuLink per GPU esterne, il NucBox K16 si posiziona tra i mini PC più avanzati della sua categoria.
Il tutto è racchiuso in un elegante telaio in alluminio CNC premium, pensato per offrire prestazioni elevate, design curato e dissipazione termica efficiente.
Prestazioni elevate con AMD Ryzen 7 7735HS
Il cuore del GMKtec NucBox K16 è il potente AMD Ryzen™ 7 7735HS, basato su architettura Zen 3+ a 6 nm, dotato di:
8 core e 16 thread
Frequenza boost fino a 4,75 GHz
Elevata efficienza energetica
Questo processore garantisce prestazioni eccellenti per:
Editing video e grafica
Programmazione e virtualizzazione
Multitasking avanzato
Gaming leggero e cloud gaming
Sul fronte grafico troviamo la AMD Radeon™ 680M integrata, con 12 Compute Unit fino a 2200 MHz, una delle GPU integrate più potenti della categoria, capace di gestire contenuti multimediali ad alta risoluzione e workload grafici leggeri.
Memoria LPDDR5X e storage PCIe 4.0: velocità senza compromessi
Il NucBox K16 viene fornito con 32 GB di RAM LPDDR5X a 6400 MHz, garantendo:
Avvio rapido delle applicazioni
Maggiore banda passante
Consumi ridotti
Stabilità nelle operazioni intensive
Per lo storage, GMKtec integra due slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4, con supporto fino a:
8 TB per slot
Velocità di lettura e scrittura di livello professionale
Questa configurazione rende il mini PC ideale per creator con grandi archivi multimediali, workstation compatte e ambienti di lavoro professionali.
OCuLink: supporto GPU esterne e massima espandibilità
Uno dei punti di forza del GMKtec NucBox K16 è la presenza della porta OCuLink, che consente:
Connessione diretta a GPU esterne (eGPU)
Banda ultra elevata
Prestazioni grafiche avanzate per rendering, AI e gaming
Questa caratteristica rende il K16 una soluzione ibrida perfetta: compatto sulla scrivania, ma espandibile in una vera workstation grafica quando necessario.
Nota importante: la connessione OCuLink non supporta hot swap e deve essere collegata solo a PC spento.
Supporto multi-display fino a 8K
Il mini PC GMKtec NucBox K16 è progettato per ambienti di lavoro moderni e setup multi-monitor. Supporta fino a 8K di risoluzione tramite:
HDMI 2.1
DisplayPort 1.4
USB4 Type-C full function
Questa configurazione permette di collegare più display contemporaneamente, ideale per:
Editing video professionale
Trading workstation
Setup multitasking
Postazioni creative
Connettività avanzata: Wi-Fi 6E e doppia LAN 2.5GbE
Dal punto di vista della connettività, GMKtec non ha fatto compromessi. Il NucBox K16 integra:
Wi-Fi 6E fino a 2,4 Gbps
Bluetooth 5.2
Doppia porta Ethernet 2.5GbE
La presenza di due LAN ad alta velocità rende questo mini PC perfetto anche per:
Home server
NAS domestici
Virtualizzazione
Networking avanzato
Design premium compatto in alluminio CNC
Il GMKtec NucBox K16 è racchiuso in un elegante chassis in alluminio lavorato CNC con finitura anodizzata sabbiata, che garantisce:
Elevata dissipazione termica
Struttura solida
Design moderno ed elegante
Le dimensioni ultra compatte di 107 × 111 × 56 mm lo rendono ideale per:
Scrivanie minimal
Setup professionali
Montaggio VESA
Spazi ridotti
Porte e I/O completi
Pannello frontale
Pulsante di accensione
Porta OCuLink
2× USB 3.2 Gen 2
USB Type-C USB4 full function
Jack audio 3,5 mm
Microfono digitale DMIC integrato
Pannello posteriore
2× USB 3.2 Gen 2
HDMI 2.1
DisplayPort 1.4
2× LAN 2.5GbE RJ45
Alimentazione DC 19V / 120W
Uno dei mini PC più completi del 2026
Il GMKtec NucBox K16 si propone come uno dei mini PC più potenti e versatili del mercato 2026, grazie a:
CPU Ryzen 7 ad alte prestazioni
RAM LPDDR5X ultraveloce
Storage PCIe 4.0
Supporto GPU esterne tramite OCuLink
USB4, Wi-Fi 6E e doppia LAN 2.5GbE
Design premium ultracompatto
Una soluzione ideale per chi cerca potenza, compattezza ed espandibilità senza compromessi.
Prezzo, disponibilità e offerte lancio
Il GMKtec NucBox K16 sarà disponibile ufficialmente dal 20 gennaio 2026 con le seguenti configurazioni:
32 GB RAM + 512 GB SSD — €619,99 (prezzo consigliato €809,99)
32 GB RAM + 1 TB SSD — €669,99 (prezzo consigliato €849,99)
Codice sconto ufficiale
Codice sconto: K16OFF15
Sconto immediato di 15€ sull’acquisto.
Acquisto diretto dallo store GMKtec ufficiale.
Il prodotto arriverà progressivamente anche su Amazon Germania, Francia, Spagna, Italia e marketplace europei, con disponibilità prevista entro 2–3 settimane dal lancio ufficiale.