GMKtec lancia il mini PC NucBox K16

MKtec ha annunciato ufficialmente il nuovo NucBox K16, un mini PC ad alte prestazioni progettato per professionisti, creator digitali, sviluppatori e appassionati di tecnologia che desiderano potenza di livello desktop in uno chassis ultracompatto. Basato su AMD Ryzen™ 7 7735HS, memoria LPDDR5X ad alta velocità, storage PCIe 4.0 e interfaccia OCuLink per GPU esterne, il NucBox K16 si posiziona tra i mini PC più avanzati della sua categoria.

Il tutto è racchiuso in un elegante telaio in alluminio CNC premium, pensato per offrire prestazioni elevate, design curato e dissipazione termica efficiente.

Prestazioni elevate con AMD Ryzen 7 7735HS

Il cuore del GMKtec NucBox K16 è il potente AMD Ryzen™ 7 7735HS, basato su architettura Zen 3+ a 6 nm, dotato di:

8 core e 16 thread

Frequenza boost fino a 4,75 GHz

Elevata efficienza energetica

Questo processore garantisce prestazioni eccellenti per:

Editing video e grafica

Programmazione e virtualizzazione

Multitasking avanzato

Gaming leggero e cloud gaming

Sul fronte grafico troviamo la AMD Radeon™ 680M integrata, con 12 Compute Unit fino a 2200 MHz, una delle GPU integrate più potenti della categoria, capace di gestire contenuti multimediali ad alta risoluzione e workload grafici leggeri.

Memoria LPDDR5X e storage PCIe 4.0: velocità senza compromessi

Il NucBox K16 viene fornito con 32 GB di RAM LPDDR5X a 6400 MHz, garantendo:

Avvio rapido delle applicazioni

Maggiore banda passante

Consumi ridotti

Stabilità nelle operazioni intensive

Per lo storage, GMKtec integra due slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4, con supporto fino a:

8 TB per slot

Velocità di lettura e scrittura di livello professionale

Questa configurazione rende il mini PC ideale per creator con grandi archivi multimediali, workstation compatte e ambienti di lavoro professionali.

OCuLink: supporto GPU esterne e massima espandibilità

Uno dei punti di forza del GMKtec NucBox K16 è la presenza della porta OCuLink, che consente:

Connessione diretta a GPU esterne (eGPU)

Banda ultra elevata

Prestazioni grafiche avanzate per rendering, AI e gaming

Questa caratteristica rende il K16 una soluzione ibrida perfetta: compatto sulla scrivania, ma espandibile in una vera workstation grafica quando necessario.

Nota importante: la connessione OCuLink non supporta hot swap e deve essere collegata solo a PC spento.

Supporto multi-display fino a 8K

Il mini PC GMKtec NucBox K16 è progettato per ambienti di lavoro moderni e setup multi-monitor. Supporta fino a 8K di risoluzione tramite:

HDMI 2.1

DisplayPort 1.4

USB4 Type-C full function

Questa configurazione permette di collegare più display contemporaneamente, ideale per:

Editing video professionale

Trading workstation

Setup multitasking

Postazioni creative

Connettività avanzata: Wi-Fi 6E e doppia LAN 2.5GbE

Dal punto di vista della connettività, GMKtec non ha fatto compromessi. Il NucBox K16 integra:

Wi-Fi 6E fino a 2,4 Gbps

Bluetooth 5.2

Doppia porta Ethernet 2.5GbE

La presenza di due LAN ad alta velocità rende questo mini PC perfetto anche per:

Home server

NAS domestici

Virtualizzazione

Networking avanzato

Design premium compatto in alluminio CNC

Il GMKtec NucBox K16 è racchiuso in un elegante chassis in alluminio lavorato CNC con finitura anodizzata sabbiata, che garantisce:

Elevata dissipazione termica

Struttura solida

Design moderno ed elegante

Le dimensioni ultra compatte di 107 × 111 × 56 mm lo rendono ideale per:

Scrivanie minimal

Setup professionali

Montaggio VESA

Spazi ridotti

Porte e I/O completi

Pannello frontale

Pulsante di accensione

Porta OCuLink

2× USB 3.2 Gen 2

USB Type-C USB4 full function

Jack audio 3,5 mm

Microfono digitale DMIC integrato

Pannello posteriore

2× USB 3.2 Gen 2

HDMI 2.1

DisplayPort 1.4

2× LAN 2.5GbE RJ45

Alimentazione DC 19V / 120W

Uno dei mini PC più completi del 2026

Il GMKtec NucBox K16 si propone come uno dei mini PC più potenti e versatili del mercato 2026, grazie a:

CPU Ryzen 7 ad alte prestazioni

RAM LPDDR5X ultraveloce

Storage PCIe 4.0

Supporto GPU esterne tramite OCuLink

USB4, Wi-Fi 6E e doppia LAN 2.5GbE

Design premium ultracompatto

Una soluzione ideale per chi cerca potenza, compattezza ed espandibilità senza compromessi.

Prezzo, disponibilità e offerte lancio

Il GMKtec NucBox K16 sarà disponibile ufficialmente dal 20 gennaio 2026 con le seguenti configurazioni:

32 GB RAM + 512 GB SSD — €619,99 (prezzo consigliato €809,99)

32 GB RAM + 1 TB SSD — €669,99 (prezzo consigliato €849,99)

Codice sconto ufficiale

Codice sconto: K16OFF15

Sconto immediato di 15€ sull’acquisto.

Acquisto diretto dallo store GMKtec ufficiale.

Il prodotto arriverà progressivamente anche su Amazon Germania, Francia, Spagna, Italia e marketplace europei, con disponibilità prevista entro 2–3 settimane dal lancio ufficiale.