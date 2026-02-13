GMKtec NucBox G3 Pro: il 2nd Gen Office Ninja compatto con Intel Core i3-10110U

Giuseppe Saieva | 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
gmktec nucbox
GMKtec amplia la propria gamma di mini PC con il nuovo NucBox G3 Pro, definito dall’azienda come un vero e proprio “Office Ninja di seconda generazione”: un sistema desktop ultracompatto pensato per la produttività quotidiana, l’intrattenimento domestico e scenari d’uso flessibili che spaziano dall’ufficio al salotto.

Con un peso di appena 260 grammi e dimensioni pari a 114 × 106 × 42,5 mm, il G3 Pro si inserisce nella categoria dei mini PC palm-size, offrendo però una dotazione tecnica completa e orientata alla concretezza.

Specifiche tecniche principali

  • CPU: Intel Core i3-10110U (dual-core, fino a 4,1 GHz)

  • Grafica integrata: Intel UHD Graphics

  • Uscite video: Doppio HDMI con supporto 4K@60Hz

  • Connettività: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2

  • RAM: fino a 16 GB DDR4

  • Storage: doppio slot M.2 (fino a 8 TB PCIe + 1 TB SATA)

  • Peso: 260 g

GMKtec NucBox G3 Pro: il 2nd Gen Office Ninja compatto con Intel Core i3-10110U

Prestazioni per l’uso quotidiano

Il cuore del sistema è l’Intel Core i3-10110U, un processore mobile di decima generazione che, pur non essendo di ultima uscita, rimane una soluzione solida per:

  • Navigazione web avanzata con molte schede aperte

  • Suite Office e produttività cloud

  • Streaming 4K

  • Gestione documentale e software gestionali

  • Utilizzo come mini server domestico o NAS leggero

Il target è chi cerca una macchina stabile e compatta per attività lavorative, studio o home entertainment, senza necessità di potenza grafica dedicata.

Doppia uscita 4K: ideale per produttività e digital signage

Uno dei punti di forza è la presenza di due porte HDMI con supporto 4K@60Hz, caratteristica non sempre scontata in questa fascia.

Questo permette:

  • Configurazioni dual monitor per ufficio

  • Utilizzo in ambito digital signage

  • Collegamento diretto a TV 4K come media center

In contesti professionali o educational, la doppia uscita video amplia sensibilmente la versatilità del dispositivo.

GMKtec NucBox G3 Pro: il 2nd Gen Office Ninja compatto con Intel Core i3-10110U

Espandibilità e connettività moderna

Nonostante le dimensioni ridotte, il G3 Pro offre una buona scalabilità interna:

  • Doppio slot M.2, con supporto fino a 8 TB su PCIe e 1 TB su SATA

  • Fino a 16 GB di RAM DDR4

Sul fronte wireless troviamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, standard aggiornati che garantiscono stabilità e banda adeguata anche in ambienti con molte reti attive.

Questo lo rende adatto anche come:

  • Mini server personale

  • Media hub domestico

  • PC secondario per smart working

Prezzo di lancio e configurazioni

GMKtec propone il NucBox G3 Pro con diverse configurazioni:

  • Barebone (0 GB RAM + 0 GB SSD) – €159

  • 8 GB RAM + 256 GB SSD – €219,99

  • 16 GB RAM + 512 GB SSD – €279

Il prezzo promozionale di lancio lo posiziona come una soluzione interessante per chi desidera un mini PC economico ma completo.

Leggi anche: GMKtec lancia il mini PC NucBox K16