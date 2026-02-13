GMKtec NucBox G3 Pro: il 2nd Gen Office Ninja compatto con Intel Core i3-10110U
Con un peso di appena 260 grammi e dimensioni pari a 114 × 106 × 42,5 mm, il G3 Pro si inserisce nella categoria dei mini PC palm-size, offrendo però una dotazione tecnica completa e orientata alla concretezza.
Specifiche tecniche principali
CPU: Intel Core i3-10110U (dual-core, fino a 4,1 GHz)
Grafica integrata: Intel UHD Graphics
Uscite video: Doppio HDMI con supporto 4K@60Hz
Connettività: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
RAM: fino a 16 GB DDR4
Storage: doppio slot M.2 (fino a 8 TB PCIe + 1 TB SATA)
Peso: 260 g
Prestazioni per l’uso quotidiano
Il cuore del sistema è l’Intel Core i3-10110U, un processore mobile di decima generazione che, pur non essendo di ultima uscita, rimane una soluzione solida per:
Navigazione web avanzata con molte schede aperte
Suite Office e produttività cloud
Streaming 4K
Gestione documentale e software gestionali
Utilizzo come mini server domestico o NAS leggero
Il target è chi cerca una macchina stabile e compatta per attività lavorative, studio o home entertainment, senza necessità di potenza grafica dedicata.
Doppia uscita 4K: ideale per produttività e digital signage
Uno dei punti di forza è la presenza di due porte HDMI con supporto 4K@60Hz, caratteristica non sempre scontata in questa fascia.
Questo permette:
Configurazioni dual monitor per ufficio
Utilizzo in ambito digital signage
Collegamento diretto a TV 4K come media center
In contesti professionali o educational, la doppia uscita video amplia sensibilmente la versatilità del dispositivo.
Espandibilità e connettività moderna
Nonostante le dimensioni ridotte, il G3 Pro offre una buona scalabilità interna:
Doppio slot M.2, con supporto fino a 8 TB su PCIe e 1 TB su SATA
Fino a 16 GB di RAM DDR4
Sul fronte wireless troviamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, standard aggiornati che garantiscono stabilità e banda adeguata anche in ambienti con molte reti attive.
Questo lo rende adatto anche come:
Mini server personale
Media hub domestico
PC secondario per smart working
Prezzo di lancio e configurazioni
GMKtec propone il NucBox G3 Pro con diverse configurazioni:
Barebone (0 GB RAM + 0 GB SSD) – €159
8 GB RAM + 256 GB SSD – €219,99
16 GB RAM + 512 GB SSD – €279
Il prezzo promozionale di lancio lo posiziona come una soluzione interessante per chi desidera un mini PC economico ma completo.
