GMKtec NucBox K13 debutta ufficialmente

La workstation AI ultracompatta con Intel Core Ultra 7 Lunar Lake e 115 TOPS di potenza neurale

GMKtec entra in una nuova fase evolutiva del computing compatto con il lancio ufficiale della NucBox K13, una workstation miniaturizzata progettata per portare intelligenza artificiale locale, potenza creativa e produttività professionale all’interno di un telaio estremamente sottile. Il nuovo modello si posiziona come soluzione di fascia alta nel segmento dei mini PC, introducendo per la prima volta l’architettura Intel Core Ultra 7 Lunar Lake all’interno dell’ecosistema GMKtec.

Questa nuova piattaforma non rappresenta soltanto un upgrade hardware, ma segna un vero cambio di paradigma: la NucBox K13 nasce per rispondere alle esigenze emergenti legate all’AI on-device, al lavoro ibrido e alle applicazioni creative moderne, offrendo prestazioni tipicamente associate a workstation desktop in un formato ultracompatto.

Un mini PC progettato per l’era dell’intelligenza artificiale locale

La filosofia progettuale della NucBox K13 ruota attorno all’elaborazione AI distribuita direttamente sul dispositivo. Grazie all’integrazione simultanea di CPU, GPU e NPU, il sistema raggiunge una potenza combinata fino a 115 TOPS, consentendo inferenza neurale locale, elaborazione in tempo reale e automazione avanzata senza dipendere dal cloud.

Questo approccio garantisce maggiore privacy dei dati, minori latenze operative e una significativa riduzione dei costi energetici rispetto alle soluzioni cloud-based. In ambito professionale ciò si traduce in flussi di lavoro più rapidi per analisi dati, generazione contenuti, assistenti AI locali e processi di automazione intelligente.

Intel Core Ultra 7 256V: architettura Lunar Lake e processo produttivo a 3 nm

Al centro della NucBox K13 troviamo il nuovo Intel Core Ultra 7 256V, basato sul processo produttivo TSMC N3B a 3 nanometri. Questa tecnologia consente un aumento sostanziale dell’efficienza energetica mantenendo prestazioni elevate anche sotto carico prolungato.

La CPU integra 8 core e 8 thread, con frequenze boost fino a 4,8 GHz, accompagnate da Intel Smart Cache per ottimizzare la gestione dei carichi di lavoro multitasking. L’obiettivo è garantire reattività immediata nelle applicazioni professionali, nei software di editing e nei tool di sviluppo.

Elaborazione eterogenea: GPU Arc e NPU Intel AI Boost al centro del sistema

Uno dei punti di forza più importanti della NucBox K13 è l’architettura di calcolo eterogenea. Il sistema combina:

Intel Arc 140V GPU con capacità fino a 64 TOPS

Intel AI Boost NPU con prestazioni fino a 47 TOPS

Potenza AI totale di 115 TOPS in INT8

Questa configurazione consente di distribuire dinamicamente i carichi di lavoro tra CPU, GPU e NPU, massimizzando le prestazioni e riducendo i consumi. Per creator digitali, sviluppatori e professionisti AI, questo significa rendering più veloci, accelerazione hardware per modelli neurali e gestione fluida di dataset complessi.

Supporto Clawdbot: la workstation che diventa agente AI permanente

GMKtec ha integrato nella NucBox K13 il supporto nativo per Clawdbot, trasformando il mini PC in un assistente AI locale always-on. Questo consente di automatizzare attività ripetitive, creare script intelligenti, gestire workflow complessi e costruire pipeline personalizzate di produttività.

In contesti aziendali e professionali, Clawdbot permette di implementare soluzioni di automazione interna senza dipendere da infrastrutture cloud esterne, aumentando sicurezza e controllo dei dati.

Nuovo design industriale: compatto, elegante e termicamente ottimizzato

Con la NucBox K13, GMKtec introduce un design completamente rinnovato, pensato per unire estetica minimalista e ingegneria funzionale. Il telaio misura appena 182 × 88 × 33,2 mm, rendendolo uno dei mini PC workstation più sottili della categoria.

L’architettura interna è stata riprogettata per migliorare il flusso d’aria e la dissipazione del calore, permettendo al sistema di mantenere alte prestazioni anche durante sessioni di lavoro prolungate.

Memoria ultraveloce e archiviazione espandibile fino a 16 TB

Dal punto di vista hardware, la NucBox K13 integra 16 GB di memoria LPDDR5X saldata on-chip, con velocità fino a 8533 MT/s, garantendo banda elevata per applicazioni AI e multitasking intensivo.

Per lo storage sono presenti due slot SSD PCIe 4.0 M.2 2280, con supporto complessivo fino a 16 TB, offrendo spazio più che sufficiente per progetti creativi, archivi multimediali e dataset professionali.

Supporto multi-display 4K per ambienti professionali

La workstation compatta di GMKtec supporta configurazioni multi-monitor avanzate, grazie alla presenza di HDMI 2.1 e porte USB4 con DisplayPort 1.4. È possibile collegare fino a tre display 4K simultaneamente, rendendo la NucBox K13 ideale per trading desk, editing video, sviluppo software e ambienti di produttività avanzata.

Connettività di livello workstation: debutta la LAN 5 Gbps

Uno degli upgrade più significativi è l’introduzione della prima porta LAN 5 Gbps mai vista su un mini PC GMKtec. Questa scelta posiziona la NucBox K13 come soluzione professionale per ambienti NAS, server domestici, workstation di rete e uffici ad alta velocità.

Porte frontali

Pulsante di accensione

2× USB 3.2 Gen2

Jack audio 3,5 mm

Porte posteriori

USB 2.0

HDMI 2.1

2× USB4 full-feature (40 Gbps, PD 100W, DP 1.4)

LAN 5 Gbps

Jack audio 3,5 mm

Alimentazione DC 120 W

Sul fronte wireless troviamo Wi-Fi 6E fino a 2,4 Gbps e Bluetooth 5.2, fondamentali per workstation moderne e setup senza cavi.

Prezzi aggressivi per una piattaforma di nuova generazione

GMKtec propone la NucBox K13 con un posizionamento molto competitivo rispetto alle specifiche offerte:

16 GB RAM + SSD 512 GB — €609,99 (listino €809,99)

16 GB RAM + SSD 1 TB — €659,99 (listino €849,99)

Un rapporto prestazioni/prezzo che rende il dispositivo particolarmente interessante per professionisti, creator e aziende.

Considerazioni finali: GMKtec alza l’asticella del mercato mini PC

La NucBox K13 non è un semplice mini PC, ma una vera workstation AI-ready ultracompatta. Con Lunar Lake, accelerazione neurale, LAN 5 Gbps, USB4, supporto multi-display e design premium, GMKtec ridefinisce il concetto di computer compatto ad alte prestazioni.

Per chi cerca potenza desktop in formato tascabile, la NucBox K13 si candida come una delle soluzioni più avanzate e complete dell’intero panorama 2026.

