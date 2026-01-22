Australian Open, Djokovic supera Maestrelli e accede al terzo turno

Djokovic supera senza difficoltà Maestrelli al secondo turno degli Australian Open e prosegue la corsa a Melbourne. Per l’azzurro si chiude l’esordio Slam, mentre il torneo attende ora le prossime sfide chiave.

Novak Djokovic continua il suo percorso agli Australian Open e conquista il terzo turno dopo aver eliminato Francesco Maestrelli. Il serbo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2, al termine di un match durato due ore e 16 minuti sul cemento di Melbourne.

Per Maestrelli si chiude così l’avventura nel suo primo tabellone principale in uno Slam. L’italiano aveva iniziato il torneo con una vittoria sul francese Terence Atmane, ma contro l’esperienza e la solidità del campione serbo non è riuscito a trovare continuità nei momenti decisivi.

Al prossimo turno Djokovic affronterà il vincitore della sfida tra Botic van de Zandschulp e Shang. Nella stessa giornata, in mattinata per l’Italia, sarà la volta di Jannik Sinner, impegnato contro l’australiano Duckworth nel suo incontro di secondo turno.