Australian Open 2025: Jannik Sinner supera Jarry e accede al secondo turno

Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open 2025 con una vittoria contro il cileno Nicolas Jarry, numero 36 del mondo. Nel match disputato oggi, 13 gennaio, il numero uno del mondo si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-1 in 2 ore e 40 minuti.

Il 23enne italiano ha gestito un esordio complicato contro un avversario solido al servizio, in grado di restare competitivo nei primi due set. Jarry ha mantenuto un'elevata percentuale di prime palle (oltre il 75%) e ha mostrato un atteggiamento aggressivo, totalizzando 40 vincenti ma commettendo anche 49 errori.

Sinner, pur ancora in fase di rodaggio (57% di prime palle), ha ridotto al minimo gli errori gratuiti (solo 12) e si è dimostrato decisivo nei momenti cruciali del match. Nel primo set, dopo un equilibrio iniziale, l’azzurro ha annullato due palle break sul 3-3 e ha sfruttato il tie-break per chiudere la frazione in 1 ora e 12 minuti.

Nel secondo set, il copione si è ripetuto con entrambi i giocatori solidi al servizio. Sul 3-3, Sinner ha mostrato un’ottima resistenza nei punti lunghi, ma il set si è deciso nuovamente al tie-break. Qui, l’italiano è stato inizialmente avanti 6-3, ha concesso due punti consecutivi a Jarry, ma ha capitalizzato gli errori del cileno per portarsi sul 2-0 nei set.

Il terzo set ha segnato il crollo di Jarry, che ha subito il primo break del match in apertura. Con il punteggio sul 3-0, Sinner ha mantenuto il controllo, approfittando del calo fisico e mentale dell’avversario. Il numero uno del mondo ha chiuso il set 6-1 con un secondo break, archiviando così un debutto positivo nel torneo.

Sinner si prepara ora al secondo turno degli Australian Open 2025, confermando il suo ruolo di favorito per il titolo.

Australian Open 2024: la situazione di Alcaraz a Melbourne - Carlos Alcaraz si prepara a sfidare i migliori all'Australian Open 2024. Il giovane talento spagnolo, 21 anni, è tra i grandi favoriti, insieme a Jannik Sinner, per il titolo. Dopo una stagione con alti e bassi che si è chiusa con il terzo posto nel ranking, superato da Alexander Zverev, Alcaraz arriva a Melbourne con grandi aspettative ma anche con un tabellone complesso.

Australian Open: maltempo a Melbourne rinvia le partite - Ecco cosa cambia per Sinner - Il maltempo ha colpito l'Australian Open, il primo Grand Slam della stagione, in programma da oggi, 12 gennaio. A Melbourne, pioggia intensa ha causato il rinvio di numerosi match, tra cui quello dell'italiano Luciano Darderi, che sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez solo in tarda mattinata.

Sinner batte Tsitsipas: verso l'esordio all'Australian Open con ottime sensazioni - Jannik Sinner conquista una vittoria convincente contro Stefanos Tsitsipas nell'ultimo incontro della Opening Week a Melbourne, dopo aver già vinto il primo match dell’anno contro Alexei Poporyn. L'azzurro ha superato il greco con il punteggio di 6-3, 7-6, sebbene con qualche difficoltà in più rispetto alla precedente sfida.