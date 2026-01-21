Maestrelli-Djokovic: orario, precedenti e diretta tv agli Australian Open

Francesco Maestrelli affronta Novak Djokovic agli Australian Open nel match più importante della sua carriera. L’azzurro, alla prima esperienza Slam, sfida il campione serbo per la prima volta in assoluto sulla Rod Laver Arena.

Il cammino di Francesco Maestrelli agli Australian Open entra in una fase storica. Il tennista italiano, alla sua prima apparizione in uno Slam, trova dall’altra parte della rete Novak Djokovic, uno dei protagonisti assoluti del torneo di Melbourne.

Maestrelli arriva al secondo turno dopo una vittoria combattuta contro il francese Terence Atmane, superato al termine di cinque set intensi. Un successo che ha confermato solidità mentale e capacità di reggere i momenti decisivi.

Djokovic, invece, ha gestito con autorità il primo incontro, imponendosi in tre parziali sullo spagnolo Pedro Martinez. Il serbo ha mostrato fin dall’esordio un livello di gioco elevato e una condizione fisica già molto avanzata.

Il match tra Maestrelli e Djokovic è in programma giovedì 22 gennaio, non prima delle 3 del mattino ora italiana. L’incontro sarà il secondo previsto sulla Rod Laver Arena e prenderà il via al termine della sfida tra Pegula e Kessler.

Non esistono precedenti tra i due: quello di Melbourne rappresenta infatti il loro primo confronto ufficiale nel circuito maggiore, con Maestrelli chiamato a misurarsi per la prima volta contro un campione di questo calibro.

La partita sarà visibile in diretta sui canali Eurosport tramite smart tv. La copertura dell’intero Slam è disponibile anche in streaming sulle piattaforme Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.