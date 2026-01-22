Sinner-Duckworth agli Australian Open: orario, precedenti e diretta tv

Jannik Sinner torna agli Australian Open per il secondo turno contro James Duckworth. Orario, precedenti e tutte le opzioni per seguire il match in diretta tv e streaming.

Il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open prosegue con il secondo turno contro l’australiano James Duckworth. L’azzurro, campione in carica del torneo, è atteso oggi sul cemento di Melbourne dopo un debutto chiuso anzitempo per il ritiro di Hugo Gaston.

Nel primo turno, il francese ha alzato bandiera bianca a causa di un problema fisico, lasciando a Sinner i primi due set e il passaggio automatico al turno successivo. Duckworth, invece, ha conquistato l’accesso al secondo turno superando il croato Dino Prizmic.

La partita è in programma oggi, giovedì 22 gennaio, con inizio previsto alle 9:00 ora italiana. Un appuntamento importante per l’azzurro, che punta a difendere il titolo dopo i successi consecutivi nelle edizioni 2024 e 2025.

I precedenti sorridono nettamente a Sinner: i due si sono affrontati tre volte e l’italiano ha sempre avuto la meglio. L’ultimo confronto risale ai quarti di finale dell’ATP di Sofia 2021, conclusi con una vittoria in due set per il tennista altoatesino.

La sfida Sinner-Duckworth sarà visibile in diretta sui canali Eurosport tramite smart tv. La copertura completa del torneo è disponibile anche in streaming su Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.