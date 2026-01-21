Sinner-Duckworth: orario, precedenti e diretta tv agli Australian Open

Jannik Sinner affronta James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open. L’azzurro cerca continuità dopo un esordio convincente, mentre l’australiano punta a ribaltare un bilancio finora sfavorevole.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open di Melbourne, dove l’azzurro torna in campo per il secondo turno del torneo. Il numero uno italiano affronta l’australiano James Duckworth nella notte italiana tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio.

Sinner arriva all’appuntamento dopo un debutto interrotto in anticipo contro Hugo Gaston: il francese si è ritirato per un problema fisico dopo aver perso i primi due set. Duckworth, invece, ha superato il croato Dino Prizmic, guadagnandosi l’accesso al match contro il campione in carica.

Leggi anche Sinner-Popyrin: orario, precedenti e diretta tv in chiaro agli Us Open 2025

La partita è in programma giovedì 22 gennaio alle ore 9 italiane. Nei precedenti ufficiali il bilancio è nettamente favorevole all’azzurro, avanti 3-0. L’ultimo confronto risale al torneo ATP di Sofia del 2021, concluso con una vittoria in due set per Sinner.

La sfida sarà visibile in diretta sui canali Eurosport tramite smart tv. La copertura dello Slam è disponibile anche in streaming attraverso Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max, con accesso completo a tutti i match del torneo.