Juventus-Lazio 2-2, le pagelle dei bianconeri: Kalulu decisivo, Locatelli in affanno
La Juventus rimonta due gol alla Lazio e strappa un pareggio nel finale. A Torino finisce 2-2: i biancocelesti colpiscono in avvio di ripresa, i bianconeri reagiscono e trovano il punto al 97’.
La partita si apre su ritmi controllati, poi la Lazio accelera appena dopo l’intervallo. Pedro sblocca il risultato con una conclusione deviata, Isaksen raddoppia pochi istanti più tardi sfruttando una transizione rapida. La Juventus accusa il colpo ma resta in partita.
Nel momento più complicato emerge McKennie, che riaccende lo Stadium con il gol dell’1-2. I bianconeri aumentano la pressione, spingono sulle fasce e cercano soluzioni rapide per aggirare la difesa laziale, senza però trovare continuità sotto porta.
Il pareggio arriva allo scadere con Kalulu, protagonista assoluto: corsa costante, interventi risolutivi e la zampata finale che evita la sconfitta. Una rete che premia una prestazione onnipresente, la più brillante del reparto difensivo.
Tra i pali Di Gregorio limita i danni: sui due gol può fare poco, mentre nel resto del match resta attento. Bremer alterna buone incursioni a qualche lettura imprecisa, coinvolto nella deviazione sul primo gol e meno lucido nelle coperture.
A centrocampo giornata complicata per Locatelli, spesso impreciso nelle giocate rapide e coinvolto nell’errore che avvia l’azione del vantaggio laziale. Thuram cresce alla distanza ma resta sotto i suoi standard. Koopmeiners soffre la velocità degli avversari e vede annullata una rete.
Sugli esterni Cambiaso parte bene, poi concede spazio nelle ripartenze. Yildiz viene raddoppiato con costanza: crea le occasioni più nitide ma trova Provedel sulla sua strada. In attacco David si muove molto, spreca però l’unica vera chance di testa.
Dalla panchina arrivano energie utili nei minuti finali, ma la squadra paga ancora disattenzioni difensive e poca cattiveria sotto porta. Il pari evita il ko, senza cancellare le difficoltà viste contro una Lazio capace di colpire con poche occasioni.