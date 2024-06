Diaco torna su Rai 2 con la terza stagione di BellaMa'

25 alle 17, ripartirà quindi a settembre Al termine del primo Cda Rai, a porte chiuse, per la presentazione dello schema dei palinsesti, a quanto si apprende, sarebbe riconfermato il programma di Diaco per una terza stagione.

Spettacolo - Il programma 'BellaMa'' di Pierluigi Diaco su Rai 2 si guadagna la conferma per una nuova edizione. Al termine del primo Cda Rai, a porte chiuse, per la presentazione dello schema dei palinsesti, a quanto si apprende, sarebbe riconfermato il programma di Diaco per una terza stagione. Dopo il successo delle prime due edizioni, il programma pomeridiano di Diaco consolida la sua posizione nel palinsesto di Rai2. Lo show, andato in onda tutti i giorni dalle 15.25 alle 17, ripartirà quindi a settembre.