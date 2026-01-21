Tragedia sulle piste di Courmayeur: sciatore di 21 anni muore dopo l'impatto contro un albero

La tragedia si è consumata sulle piste di Courmayeur, dove un giovane sciatore di 21 anni ha perso la vita dopo un’uscita di pista. Inutili i soccorsi, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica.

La giornata di sci si è trasformata in dramma mercoledì 21 gennaio 2026 a Courmayeur, in Valle d’Aosta. Un ragazzo italiano di 21 anni ha perso la vita lungo la pista di rientro di Dolonne, dopo aver perso il controllo degli sci durante la discesa.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe uscito dal tracciato battuto finendo in una zona con vegetazione fitta. La traiettoria fuori pista lo avrebbe portato a colpire più ostacoli naturali prima dell’impatto fatale contro un albero.

Leggi anche Tragedia al Rally di Polonia: muore il pilota italiano Matteo Doretto, aveva 21 anni

Il 21enne indossava regolarmente il casco al momento dell’incidente. L’urto, però, è stato particolarmente violento e non gli ha lasciato scampo, nonostante le protezioni e l’abbigliamento tecnico.

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in pochi minuti insieme a un medico rianimatore. I tentativi di rianimazione sono proseguiti sul posto, ma le condizioni del giovane sono apparse da subito critiche e ogni manovra si è rivelata inefficace.

Sulla pista sono arrivati anche gli agenti della polizia impegnati nel servizio di vigilanza in montagna, incaricati di avviare i primi rilievi. Il recupero della salma è stato effettuato con il supporto delle squadre specializzate.

La fidanzata, che stava sciando con lui al momento della caduta, è stata assistita dal personale di emergenza e si trova in stato di shock, sostenuta da amici e familiari accorsi nelle ore successive.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione le cause dell’uscita di pista. Gli accertamenti riguardano la velocità, le condizioni del tracciato, la visibilità e ogni altro elemento utile a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Le indagini proseguono con il coinvolgimento del personale di sicurezza del comprensorio sciistico e delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di definire ogni dettaglio dell’incidente avvenuto sulle piste di Courmayeur.