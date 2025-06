Tragedia al Rally di Polonia: muore il pilota italiano Matteo Doretto, aveva 21 anni

Una tragedia scuote il mondo del motorsport: durante le prove dell’81° Rally di Polonia, il giovane pilota italiano Matteo Doretto, appena 21 anni, ha perso la vita in un tragico incidente tra Elganów e Pasym. Un dolore immenso per la sua famiglia, gli amici e tutti gli appassionati di rally. La sua passione e il suo talento rimarranno impressi nei cuori di chi lo conosceva, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Un grave incidente ha scosso il mondo del motorsport: il giovane pilota italiano Matteo Doretto, 21 anni, ha perso la vita durante le prove in vista dell’81° Rally di Polonia, in programma nei prossimi giorni.

Il dramma si è consumato tra Elganów e Pasym, durante una sessione di allenamento pre-evento. Secondo quanto riportato dalla testata polacca olsztyn.com.pl, la Peugeot 208 Rally4 su cui viaggiavano Doretto e il copilota Samuele Pellegrino è uscita di strada ed è finita contro un albero.

Leggi anche EA SPORTS WRC: Le Maestros e la leggenda del rally

L’impatto è stato violentissimo. Il copilota è riuscito a uscire dai rottami con le proprie forze, ma il pilota versava in condizioni disperate. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari e dell’unità dei Vigili del Fuoco di Stato del Comando Distrettuale di Szczytno, che hanno liberato i due giovani dalla vettura gravemente danneggiata.

I soccorritori, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato le manovre di rianimazione sul pilota. Nonostante ogni tentativo, per Doretto non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

L’intera comunità del rally è sotto shock per la perdita di una giovane promessa italiana. L’organizzazione dell’Orlen Rally di Polonia ha espresso cordoglio e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.