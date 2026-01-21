Riccardo Mirarchi muore a 21 anni a Courmayeur: impatto fatale sulla pista rossa

Una discesa di rientro si è trasformata in tragedia sulle piste di Courmayeur. Un giovane sciatore romano ha perso la vita dopo un impatto violentissimo contro un albero, davanti alla fidanzata e ad altri sciatori.

Il pomeriggio di sci stava per concludersi quando Riccardo Mirarchi, 21 anni, originario di Roma, ha imboccato la pista 26 del comprensorio di Courmayeur, il tracciato che conduce verso Dolonne, ai piedi del Monte Bianco.

Il percorso, considerato di difficoltà media e situato al margine del bosco, appariva in condizioni ottimali. Poco prima delle 16, il giovane procedeva a velocità sostenuta quando ha superato un dosso, perdendo improvvisamente il controllo degli sci.

La traiettoria lo ha spinto fuori pista, fino allo schianto contro un albero. L’urto è stato devastante: gli sci si sono spezzati, la mascherina protettiva è esplosa e il casco è stato proiettato a circa sette metri dal punto dell’impatto.

Le ferite riportate al volto e al torace si sono rivelate gravissime. Un altro sciatore, testimone diretto dell’incidente, ha immediatamente allertato i soccorsi mentre la fidanzata di Mirarchi, che lo seguiva poco distante, è rimasta sotto choc.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti gli addetti al soccorso sulle piste e gli agenti della polizia in servizio nel comprensorio. In attesa dell’elicottero, è stato praticato un massaggio cardiaco prolungato, durato circa dieci minuti.

Nonostante la rapidità dell’intervento, ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. La società che gestisce gli impianti ha confermato che le procedure di emergenza sono state attivate senza ritardi e che l’episodio è stato segnalato alle autorità competenti.

Secondo una prima testimonianza raccolta dagli investigatori, il ragazzo stava sciando con buona tecnica ma potrebbe non aver notato i cartelli che invitavano a moderare la velocità prima del dosso.

Le condizioni meteorologiche e quelle della pista erano considerate ideali al momento dell’incidente. La coppia si trovava in vacanza a Courmayeur da alcuni giorni.

La salma di Riccardo Mirarchi è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Courmayeur, dove resterà fino al nullaosta della procura per lo svolgimento dei funerali.