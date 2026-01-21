Dovera, camionista travolto dal mais: muore dopo l'incidente sul lavoro

Un incidente improvviso durante lo scarico di un carico di mais ha spezzato la vita di un camionista trentenne in provincia di Cremona. I colleghi hanno assistito alla scena e dato l’allarme, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un autotrasportatore straniero di circa 30 anni è deceduto nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio 2026 alla Cascina Santa Rita di Dovera, nel Cremonese, durante un’operazione di scarico di cereali.

L’uomo si era fermato nell’area dell’azienda, specializzata nell’essiccazione e nella lavorazione del mais, per svuotare il rimorchio del camion. In pochi istanti, il carico si è riversato all’esterno, colpendolo e ricoprendolo quasi completamente.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un possibile guasto al meccanismo di apertura del rimorchio, che avrebbe provocato la fuoriuscita improvvisa della granaglia senza lasciare all’autista il tempo di mettersi in salvo.

I colleghi presenti hanno compreso subito la gravità della situazione e hanno chiamato i soccorsi. Il personale del 118, supportato dall’eliambulanza, ha trasportato il camionista in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nonostante le manovre di rianimazione e l’intervento immediato dei medici, l’uomo è morto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dell’ATS Val Padana per ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio e verificare eventuali responsabilità tecniche o organizzative.