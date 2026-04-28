Zola Predosa, uomo travolto sul marciapiede muore dopo l'incidente in via Roma

Luca Bianchi | 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Grazia è morto dopo essere stato investito da un’auto fuori controllo mentre passeggiava con il cane a Zola Predosa. L’anziano, 87 anni, si trovava sul marciapiede vicino casa quando il veicolo ha sbandato all’improvviso.

Zola Predosa
Zola Predosa, uomo travolto sul marciapiede muore dopo l'incidente in via Roma

Luciano Grazia, 87 anni, è stato investito da un’auto mentre camminava con il suo cane lungo il marciapiede vicino alla sua abitazione. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato a Zola Predosa, nel territorio bolognese.

L’uomo si trovava in via Roma quando una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada e colpendolo in pieno. L’impatto è stato violento e i soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto.

Trasportato d’urgenza in ospedale, Grazia è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e capire cosa abbia provocato la sbandata del veicolo.

Molto conosciuto in paese, aveva lavorato per oltre quarant’anni come parrucchiere, costruendo nel tempo rapporti con numerosi clienti e residenti della zona.

Notizie correlate

Dovera, camionista travolto dal mais: muore dopo l'incidente sul lavoro Un incidente improvviso durante lo scarico di un carico di mais ha spezzato la vita di un camionista trentenne in provincia di Cremona.

Tragico incidente a Offlaga: uomo muore dopo essere stato travolto da una moto mentre guidava un monopattino elettrico