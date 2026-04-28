Zola Predosa, uomo travolto sul marciapiede muore dopo l'incidente in via Roma
Luciano Grazia è morto dopo essere stato investito da un’auto fuori controllo mentre passeggiava con il cane a Zola Predosa. L’anziano, 87 anni, si trovava sul marciapiede vicino casa quando il veicolo ha sbandato all’improvviso.
Luciano Grazia, 87 anni, è stato investito da un’auto mentre camminava con il suo cane lungo il marciapiede vicino alla sua abitazione. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato a Zola Predosa, nel territorio bolognese.
L’uomo si trovava in via Roma quando una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada e colpendolo in pieno. L’impatto è stato violento e i soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto.
Trasportato d’urgenza in ospedale, Grazia è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e capire cosa abbia provocato la sbandata del veicolo.
Molto conosciuto in paese, aveva lavorato per oltre quarant’anni come parrucchiere, costruendo nel tempo rapporti con numerosi clienti e residenti della zona.
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