Rai Radio2, Pierluigi Diaco intervista inedita a Giovanni Malagò

RAI RADIO2: MALAGO' OSPITE DI DIACO, IO SINDACO DI ROMA? A PARTE IL MOVIMENTO ME LO HANNO CHIESTO TUTTI, MA SE SEI STRUTTURATO NON TI BUTTI DAL SESTO PIANO.

"Ti hanno chiesto di candidarti a Sindaco di Roma. E’ vera questa storia?". "E’ assolutamente vera, reiterata nel tempo. Devo dire, a parte un partito…. il movimento, devo dire che gli altri più o meno con convinzione me l’hanno già chiesto in epoche lontane". Risponde così Giovanni Malagò alla domanda di Pierluigi Diaco, ospite ieri, in diretta su Rai Radio2 e in Visual su Rai Play, di "Ti sento". "E ci hai pensato?", lo incalza il giornalista. "No, non ci ho mai pensato - ammette il Presidente del Coni- perché se sei una persona strutturata non ti butti dal sesto piano senza il paracadute".

