L’app Xbox è ora disponibile sui PC Windows 11 basati su Arm

Oggi l’ app Xbox è disponibile su tutti i dispositivi Windows 11 basati su Arm, permettendo così ai giocatori di scaricare e godere di un’ampia gamma di titoli del catalogo Xbox PC su questi dispositivi.

Con questo aggiornamento, oltre l’85% del catalogo Game Pass è ora compatibile con i PC Windows 11 basati su Arm, e il supporto continuerà a crescere man mano che le capacità della piattaforma si espandono. Per i titoli che non funzionano ancora in modalità nativa, i giocatori possono utilizzare l’app Xbox PC per accedere tramite Xbox Cloud Gaming, mentre il team Xbox collabora con i partner per ampliare la compatibilità.

Grazie al feedback della community e all’esperienza raccolta con la release dell’app Xbox per Windows e Xbox Insider , sono stati implementati diversi aggiornamenti della piattaforma per ampliare la compatibilità

Prism , l'emulatore che permette l'esecuzione di software x86/x64 su Arm, ora supporta AVX e AVX2, aumentando la compatibilità con molti giochi di ultima generazione.

, l’emulatore che permette l’esecuzione di software x86/x64 su Arm, ora supporta AVX e AVX2, aumentando la compatibilità con molti giochi di ultima generazione. Il supporto a Epic Anti-Cheat (EAC) consente di giocare anche ai titoli più amati su PC Windows 11 basati su Arm, inclusi giochi iconici come Gears of War: Reloaded, Fortnite e altri.

consente di giocare anche ai titoli più amati su PC Windows 11 basati su Arm, inclusi giochi iconici come Gears of War: Reloaded, Fortnite e altri. Windows Performance Fit Mostra quali titoli offrono le migliori prestazioni sul tuo hardware, rendendo più semplice la scelta di cosa scaricare.

Windows e Xbox continuano a collaborare con la community dei giocatori, gli OEM, gli specialisti dei chip e delle piattaforme dei chip e gli studi di sviluppo per ampliare la compatibilità del catalogo e garantire un’esperienza di gioco su Windows PC sempre eccellente – che si tratti di un desktop potente, di un dispositivo portatile dedicato o di un laptop Windows 11 basato su Arm. Il nostro focus rimane migliorare la compatibilità, ottimizzare le prestazioni e offrire esperienze che rendano semplice iniziare a giocare.

Ogni aggiornamento che rilasciamo e ogni titolo che portiamo su PC Windows 11 basati su Arm è modellato dal feedback dei giocatori e dagli spunti della community. Con ulteriori miglioramenti, funzionalità e giochi previsti per il prossimo anno, siamo entusiasti di quello che ci aspetta per continuare a costruire il futuro del gaming su PC.