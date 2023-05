After Us è ora disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S

After Us è un'avventura a piattaforme dove il giocatore nei panni di Gaia, lo Spirito della vita, dovrà riportare la vita su una Terra cupa e in rovina. Il viaggio è emozionante e questa avventura in terza persona combina sezioni a piattaforme, rompicapi da risolvere e una narrazione emozionante, vero marchio di fabbrica di Piccolo Studio per creare un'esperienza indimenticabile.

"Con After Us abbiamo cercato di creare un gioco che faccia riflettere i giocatori, mettendo le loro idee in discussione", ha dichiarato Jordi Ministral, direttore gioco presso Piccolo Studio. "In sostanza, vogliamo chiedere ai giocatori che tipo di mondo ci lasceremo alle spalle. Nonostante possa sembrare a tratti un titolo cupo, il nostro obiettivo è trasmettere un messaggio di speranza, e non vediamo l'ora di scoprire la reazione dei giocatori."

Il trailer di lancio diè ora disponibilesu YouTube al link: After Us - Official Launch Trailer

