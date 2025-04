L' App Xbox è ora disponibile su LG Smart TV

Xbox ha annunciato il lancio dell’app Xbox su LG Smart TV , proseguendo la sua missione di rendere i giochi accessibili su un numero sempre maggiore di dispositivi grazie a Xbox Cloud Gaming (Beta).

L’app sarà disponibile su TV LG con webOS 24 e versioni successive, inclusi i modelli OLED del 2022, alcuni modelli del 2023 e tutti quelli più recenti. Sarà compatibile anche con monitor smart dotati di webOS 24 o versioni successive, in oltre 25 paesi.

Grazie a questa novità, i giocatori potranno accedere istantaneamente a centinaia di giochi direttamente dall’app Xbox, tra titoli come Avowed, South of Midnight e il prossimo Towerborne, tutti inclusi nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Inoltre, i membri Game Pass Ultimate potranno giocare in streaming anche ai titoli cloud che già possiedono, anche se non inclusi nel catalogo Game Pass. L’elenco completo dei giochi supportati è disponibile nella collezione “Stream Your Own Game”.

Con l'aggiunta dell'app Xbox sui TV LG, i giocatori potranno sfruttare i vantaggi di Xbox Cloud Gaming (Beta), come l'invio di link di invito per unirsi alle sessioni di cloud gaming , la possibilità di passare senza interruzioni da un gioco all'altro e il supporto per mouse e tastiera per alcuni giochi tramite cloud gaming. Inoltre, sempre più sviluppatori stanno continuando a utilizzare Xbox Play Anywhere per i loro giochi, rendendo l’esperienza ancora più accessibile.

Questa è l’occasione perfetta per condividere il divertimento con la famiglia e vivere l’esperienza Xbox direttamente sulla tua LG Smart TV.

Potrebbe interessarti anche:

App Xbox su Samsung Gaming Hub

Samsung collabora con Microsoft per il lancio dell'app Xbox su Samsung Gaming HubSamsung, da 16 anni il produttore di TV numero 1 a livello globale , ha annunciato oggi l’ingresso di Xbox su Samsung Gaming Hub[1], la nuova piattaforma streaming per il gaming disponibile su Smart TV Samsung di quest’anno, inclusi i modelli Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e la serie di Smart Monitor 2022.