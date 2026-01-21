Haiducii torna con Lavica Coriandoli insieme a Emanuele Caponetto e Joseph Brittanni

È disponibile da oggi “Lavica Coriandoli”, il nuovo brano firmato da Haiducii in collaborazione con Emanuele Caponetto e Joseph Brittanni. Il singolo segna una nuova uscita discografica per l’artista e nasce dall’incontro tra percorsi musicali differenti, uniti in un progetto comune.

“Lavica Coriandoli” si presenta come un brano dal forte impatto evocativo, già a partire dal titolo, che richiama immagini di contrasto tra forza ed elementi più leggeri, traducendosi in una proposta sonora attuale e coerente con le tendenze contemporanee. Il nuovo brano dedicato al Carnevale di Acireale 2026 è stato prodotto da ElektraPop Records ed è stato scritto da Emanuele Caponetto con musiche di Joseph Brittanni ed Emanuele Caponetto. Rappresenta un omaggio sentito alla città di Acireale e alla sua storica mascotte, la Maschera di Lavica, simbolo ufficiale del Carnevale dal 1953. Un vero e proprio inno che racconta, attraverso suoni e immagini evocative, l’anima della festa, la forza della tradizione e la capacità del Carnevale di rinnovarsi nel presente.

«Cantare Lavica Coriandoli per il Carnevale di Acireale è un’emozione speciale – dichiara la famosa e popolare cantante rumena naturalizzata italiana Paula Mitrache in arte Haiducii –. Questa canzone è una festa, è calore, è libertà. Racconta un luogo magico dove la tradizione incontra il futuro, e sono felice di farne parte. C’è infatti un connubio di professionalità, rispetto e amore per le tradizioni siciliane, chi mi conosce bene lo sa. Tutto ciò mi ha dato il coraggio di interpretare con orgoglio ed entusiasmo il brano scritto da Emanuele Caponetto».

Una collaborazione artistica a tre voci

Il progetto vede la partecipazione di Emanuele Caponetto e Joseph Brittanni, che affiancano Haiducii nella realizzazione del brano, contribuendo alla costruzione di un sound definito e riconoscibile. La collaborazione si sviluppa su un equilibrio tra identità artistiche diverse, senza rinunciare a una visione unitaria del singolo. Dal punto di vista produttivo, “Lavica Coriandoli” si inserisce nel panorama delle nuove uscite musicali con una struttura pensata per la fruizione digitale e radiofonica.

Atmosfere e significato di “Lavica Coriandoli”

Il brano costruisce la propria narrazione attraverso immagini simboliche e un andamento dinamico, lasciando spazio a interpretazioni personali. Il titolo diventa metafora di emozioni intense, in continua trasformazione, che trovano espressione in una composizione dal ritmo coinvolgente.

Disponibilità e distribuzione

“Lavica Coriandoli” è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download digitale. L’uscita conferma l’attività artistica di Haiducii e il percorso condiviso con Emanuele Caponetto e Joseph Brittanni, inserendosi tra le nuove proposte musicali del periodo.

Lavica Coriandoli: testo della canzone

Sul vulcano c’è una luce,

una luce che risplende.

Questa terra che racconta

meraviglie alla sua gente.

Tra il mare che accarezza

la Sicilia lentamente,

comincia il Carnevale,

e la magia si sente!

Ad Acireale

un sogno prende il volo,

tra maschere che danzano

e sorrisi che fan coro.

Tra carri e mascheroni in aria,

inizia questa festa straordinaria!

Metti una maschera e vieni con noi,

balla sui carri e porta chi vuoi,

in questa fiaba colorata e luminosa

con la sua lavica che passeggia orgogliosa.

Sole e il mare ad Acireale,

colori e sorrisi di Carnevale,

ora il tuo cuore inizia a sognare,

lascia che la gioia ti faccia volare!

C’è il profumo di Sicilia

in ogni passo della via,

tra la gente che si abbraccia,

un’esplosione di allegria.

I bambini lanciano in cielo i loro desideri,

tra coriandoli che brillano come mille arcobaleni.

In questa fiaba colorata e luminosa

con la sua lavica che passeggia orgogliosa. In questa fiaba colorata e luminosa

con la sua lavica che passeggia orgogliosa.

