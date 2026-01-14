Carnevale di Acireale 2026, tra carri e coriandoli anche la musica di Haiducii

La cantante Haiducii si esibirà il 31 gennaio 2026 al Carnevale di Acireale, evento siciliano tra i più importanti d’Italia, portando musica, colori e spettacolo. La sua presenza internazionale arricchisce il programma di sfilate di carri e intrattenimento, attirando visitatori da tutta Italia.

La partecipazione di Haiducii al Carnevale di Acireale 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione. La celebre cantante internazionale, famosa in tutto il mondo per il brano Dragostea Din Tei, sarà protagonista di uno spettacolo dal vivo sabato 31 gennaio 2026, trasformandola storica città siciliana in una grande festa di musica, colori e divertimento.

Il Carnevale di Acireale è uno degli eventi più importanti del calendario culturale siciliano e ogni anno richiama migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’edizione 2026 punta ancora più in alto grazie alla presenza di Paula Mitrache, in arte Haiducii, artista simbolo della musica dance degli anni Duemila e ancora oggi amatissima da intere generazioni. La sua esibizione sarà uno dei momenti clou del Carnevale e offrirà al pubblico uno spettacolo coinvolgente, tra grandi successi, energia sul palco e un’atmosfera unica che solo Acireale sa regalare. Con oltre vent’anni di carriera, Haiducii è una delle voci più riconoscibili della scena pop e dance europea. Nel corso degli anni l’artista ha continuato a esibirsi in festival, concerti ed eventi internazionali, mantenendo intatto il suo legame con il pubblico. La sua presenza al Carnevale di Acireale 2026 rappresenta quindi un ritorno in grande stile su uno dei palcoscenici più spettacolari d’Italia.

«Nell’anima sono un’isolana, amo la madre terra, le tradizioni dei popoli, il profumo delle arance e il sorriso radioso, come i primi raggi dell'alba che splendono sulla lavica di madre Etna – dichiara Haiducii –. Sarò emozionatissima durante la giornata di apertura del Carnevale di Acireale 2026perché non sarà soltanto immagine e ruolo che ricoprirò da artista, ma soprattutto come donna che vive in Italia da tanto tempo. Sarà la mia consapevolezza, l'onore e la responsabilità di una donna che arriva da un paese bellissimo, la Romania, e che il 31 gennaio si sentirà siciliana per un giorno e da quel giorno in poi per sempre. C'è un connubio di professionalità, rispetto e amore per le tradizioni siciliane – prosegue la cantante - chi mi conosce bene lo sa, tutto ciò mi ha dato il coraggio di interpretare il brano Lavica Coriandoli. Sono pronta per il Carnevale di Acireale 2026 – conclude Paula Mitrache -, sono pronta a visitare le 100 chiese e le meraviglie di una città incantevole, non vedo l'ora di essere parte di una comunità straordinaria e di uno dei carnevali più belli e storici d'Italia».

L’esibizione dell’artista di Respira, Boom Boom e More ‘n More si inserisce in un programma che unisce tradizione, spettacolo e intrattenimento, con sfilate di carri allegorici in cartapesta, eventi musicali e appuntamenti culturali che ogni anno richiamano decine di migliaia di visitatori e conferma la volontà dell’organizzazione di affiancare alla tradizione storica del Carnevale un’offerta artistica di livello nazionale e internazionale, capace di attrarre un pubblico ampio e trasversale.

Il Carnevale di Acireale 2026 si conferma così un evento capace di unire tradizione e innovazione, spettacolo e identità, rafforzando il ruolo della città come punto di riferimento del Carnevale in Italia e nel Mediterraneo. La manifestazione si colloca nel cartellone annuale di Acireale E2026 del Comune di Acireale.