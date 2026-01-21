Annabella Martinelli: autopsia conferma il suicidio della studentessa 22enne

L’autopsia chiarisce la morte di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa dopo l’Epifania. Gli esami escludono responsabilità esterne e ricostruiscono le ultime ore prima del ritrovamento sui Colli Euganei.

L’esame autoptico svolto all’istituto di medicina legale di Padova ha stabilito che la morte di Annabella Martinelli è avvenuta per suicidio. I medici legali hanno escluso qualsiasi intervento di terze persone, chiarendo definitivamente i dubbi che avevano accompagnato i giorni successivi al ritrovamento.

La giovane si era allontanata in bicicletta la sera del 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Prima di sparire, aveva acquistato due pizze e due bibite, un dettaglio che aveva inizialmente sollevato interrogativi sulla dinamica degli eventi e sulle sue intenzioni nelle ore precedenti.

Dopo la scomparsa, erano scattate ricerche estese su un’area molto ampia, con il coinvolgimento di squadre specializzate, volontari e mezzi tecnici. Il corpo della studentessa è stato individuato nel pomeriggio del 15 gennaio in una zona boscosa di Teolo, sui Colli Euganei, a circa venti chilometri dalla sua abitazione.

A notarlo è stata una residente che stava attraversando casualmente quel tratto di campagna. La segnalazione ha permesso di interrompere un’attesa durata nove giorni, restituendo alla famiglia una prima, dolorosa risposta sulla sorte della giovane.

Con la conclusione degli accertamenti medico-legali, i familiari attendono ora il nulla osta dell’autorità giudiziaria per poter fissare la data dei funerali e procedere con le esequie.