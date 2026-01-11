Annabella Martinelli, scomparsa studentessa 22enne: ricerche a Padova e bicicletta ritrovata

Da giorni non si hanno notizie di Annabella Martinelli, 22 anni, uscita da casa in bicicletta nella zona di Padova: il mezzo è stato ritrovato vicino a Teolo, mentre vigili del fuoco e soccorritori perlustrano i Colli Euganei nelle ricerche.

Annabella Martinelli, 22 anni, è scomparsa da martedì 6 gennaio in provincia di Padova: uscita di casa in bicicletta nel tardo pomeriggio, non ha più fatto ritorno né dato segnali di sé. La giovane frequenta l’università di Giurisprudenza a Bologna e abita nella zona di Brusegana con la sua famiglia.

L’ultimo aggancio noto del suo telefono cellulare risale alla sera del 7 gennaio nella zona di Teolo, nei Colli Euganei, senza però fornire indicazioni più precise sulla sua posizione successiva. Le ricerche sono concentrate proprio in quell’area collinare, difficile da percorrere, con volontari e squadre di soccorso che perlustrano sentieri e boschi.

Nella mattinata di sabato è stata recuperata la bicicletta di Annabella nei pressi di Teolo, un elemento che ha spinto le autorità a intensificare la ricerca sul campo. Vigili del fuoco, Soccorso alpino e altri soccorritori agiscono anche con l’ausilio di un centro di coordinamento per battere la zona.

La famiglia ha formalizzato denuncia ai carabinieri e lanciato un appello alla comunità affinché chiunque abbia notizie o avvistamenti, anche della bici, possa segnalarli alle autorità competenti o ai recapiti forniti dai parenti per contribuire alle indagini.

Annabella è descritta come alta, snella e atletica, con capelli biondi a caschetto e punte fucsia, caratteristiche che, unitamente alla bici ritrovata, vengono diffuse per facilitare possibili segnalazioni.