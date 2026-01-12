Annabella Martinelli, ripresa in bici a Teolo: proseguono le ricerche della studentessa scomparsa

Sei giorni senza notizie di Annabella Martinelli: l’ultima immagine la mostra in bicicletta a Teolo. Le ricerche proseguono senza sosta, mentre gli investigatori non escludono alcuna pista.

La scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, continua a tenere in apprensione Padova e i comuni limitrofi. Della giovane, svanita il 6 gennaio, non si hanno ancora notizie certe. L’unico elemento concreto resta una ripresa di videosorveglianza che la ritrae in bicicletta nella zona di Teolo, in tarda serata.

A confermare l’esistenza del filmato è stato il sindaco di Teolo, intervenuto in televisione. Ha spiegato che l’orario preciso non gli è stato comunicato, ma che l’immagine mostra chiaramente la ragazza in sella alla sua bici, poi ritrovata alcuni giorni dopo grazie ai volontari.

Il primo cittadino ha precisato che il punto della ripresa dista circa venti chilometri dall’abitazione della giovane. Al momento, le uniche certezze restano quindi il passaggio davanti alla telecamera e il ritrovamento della bicicletta.

Un altro aspetto ritenuto rilevante riguarda il segnale del telefono. Secondo quanto riferito, la copertura può estendersi anche per diversi chilometri, rendendo complesso stabilire con precisione la posizione della ragazza sulla base dell’aggancio alla rete.

Le ricerche sono partite già dalla sera successiva alla scomparsa. Il Comune ha messo a disposizione spazi operativi per i soccorritori, mentre sul territorio sono impegnati vigili del fuoco, unità cinofile, protezione civile e numerosi volontari.

Il coordinamento delle operazioni è affidato alla Prefettura di Padova, con squadre che continuano a perlustrare aree urbane e zone collinari, nella speranza di individuare nuovi elementi utili alle indagini.

La Procura mantiene aperte tutte le ipotesi. Al momento, dalle informazioni disponibili, non emergono indizi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone nella scomparsa della giovane.

Annabella era uscita di casa la sera del 6 gennaio, intorno alle 20, senza farvi ritorno. L’ultimo segnale del cellulare è stato registrato proprio nell’area di Teolo, lo stesso territorio in cui è stata successivamente rinvenuta la bicicletta.

La ragazza frequenta la facoltà di Giurisprudenza a Bologna. La sua famiglia e le istituzioni continuano a seguire con attenzione ogni sviluppo, mentre l’intera comunità resta mobilitata nelle operazioni di ricerca.